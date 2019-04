La bendecida

domingo 14 de abril de 2019 - 12:00 a.m.

Una compañera, de esas que no entienden que al chiflado hay que darle cuerda

La risa de las mayorcitas afloraba burlonamente cuando escuchaban a Fanny decir: ‘Yo nací bendecida por este c… tan grande, con este enamoré a Jonathan, quien adora a mis hijos, él les compró todos los libros, los lleva a la escuela, ya no soy la de antes, ahora tengo papi y mis hijos, papá'.

Aquellas querían decirle que no le comiera cuento a Jonathan, que todos los que se casan con ‘mujeres con premio' se muestran así al principio y luego sacan las uñas largas, pero si se lo decían, Fanny se mostroseaba y las acusaba de envidiosas o de amargadas.

Una compañera, de esas que no entienden que al chiflado hay que darle cuerda, le preguntó por qué pidió prestado en la cooperativa dizque para comprar libros si ya Jonathan los había comprado.

La pregunta enmudeció muda a Fanny, quien no aguantó y soltó el llanto cuando otra compañera comentó: ‘Claro que los lleva a la escuela, porque como te quitó el carro, qué más le queda, ahora él anda en carro y tú andas a pie'.

El conato de pelea no prosperó, porque vieron venir al mandamás y solo su cercanía tenía la magia de volverlas trabajadoras. ‘Qué calladitas y hacendosas, mis hormiguitas, así es, aquí no quiero ninguna cigarra, ni parlanchinas ni chismosas ni maquilladoras ni manicuristas', dijo aquel.

Al día siguiente, Fanny llegó con otro cuento de las bondades de Jonathan, pero la historia de amor pareció tambalear cuando leyó el estado de uno de sus hijos: ‘Solo un infeliz sabe lo que se sufre cuando lo obligan a uno a decirle papá a un vulgar bribón que no vale ni lo que se come'.

En lugar de sentarse a dialogar con su primogénito, se llenó de ira acusándolo de ingrato por no apreciar la labor de padre que, según ella, cumplía Jonathan.

El pelao, que no pensaba ceder, le gritó: ‘NO voy a quitar ese estado y todos los días voy a ponerlos, y conmigo sí tienes boca para gritarme y pegarme, pero con tu estúpido marido cabrón eres una pendejita'.

Una serie de golpes a quemarropa callaron al chiquillo, que en su rabia llamó a la abuela materna y la puso al tanto; no pudo la doña con la ira y se lo confió al exesposo y padre de Fanny. Aquel voló a la casa de la hija a poner a todo el mundo en su lugar. Cuando llegó, Fanny lo recibió encarada y con palabras fuertes recordándoles que en problemas de marido y mujer nadie se debe meter.

‘Son problemas de mis nietos y de aquí no me voy hasta que le pidas disculpas a tu hijo por haberle aflojado los dientes del frente, y yo quiero hablar con ese infeliz de tu marido', dijo el papá de Fanny, quien acusó a sus hijos de malagradecidos, y agregó que tomaría represalias con el que no le dijera papá a Jonathan .

Enseguida, intervino la hija menor, asegurando firmemente que ella no le diría papá nunca más. ‘Te vas de la casa, entonces', afirmó Fanny, y la hija trajo su celular para que todos oyeran la grabación: Jonathan, en tono molesto y muy diferente del que usaba para dirigirse a ellos en presencia de Fanny, le había dicho a la niña: ‘No me digas papá, yo ni soy ni quiero ser tu papá, solo mis hijos me pueden decir así'.

Con esa evidencia, contundente y grabada en el camino a la escuela, el abuelo enfrentó a Jonathan, quien se argumentó que era una broma que le había hecho a la niña, y que él amaba a sus hijastros más que a los salidos de sus entrañas. Apenas se fue el viejo, Fanny golpeó a sus hijos, sobre todo a la niña, les decomisó los celulares y prohibió toda comunicación con los abuelos. Pero ellos se lo contaron a la maestra, quien no comió miedo, denunció el caso, y ahora, Fanny está guardada por maltrato a sus hijos. ‘Primero se van ellos que sacar a mi marido de la casa', dijo ella en el Juzgado.