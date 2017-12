Incluye el sexo en tus propósitos

domingo 31 de diciembre de 2017 - 12:00 a.m.

El 2018 será tu año para disfrutar

NUEVO RUMBO

Está a la vuelta de la esquina el nuevo año y eso no quieres decir que hay que dejar de disfrutar. Con pareja o sin pareja, no hay por qué renunciar al sexo este Año Nuevo.

Te proponemos algunos propósitos sexuales de Año Nuevo.

Cantidad

Este año 2018 que comienza tendrás más sexo que nunca. ¿Estás soltera? No pasa nada, en alguno de los 12 meses llegará esa persona especial que te hará sonreír.

Calidad

No es las veces que practicas sexo sino las sensaciones que disfrutas antes, durante y después. En contra de lo que dicen, no cualquier ‘bici' es buena para dar una vuelta, así que este 2018 sé un poco más selectiva con los hombres que pasan por tu cama.

Seguridad

Reconoce que alguna vez te has saltado el paso del preservativo el año pasado. Reconoce que está mal, muy mal. Haz propósito de enmienda y que este Año Nuevo no vuelva a ocurrir. No te la juegues con tu salud y practica mucho sexo, buen sexo, pero sexo seguro.

Compañeros

Si tienes pareja, ya tienes elegido a tu compañero sexual y eso es un problema menos. Si no tienes pareja, tendrás que seleccionar mejor a tu compañero para que no ocurran los desastres sexuales de este año. Hay hombres que no tienen que pasar por tu cama ni una sola noche.

Experimentos

El nuevo año será el año de los experimentos sexuales, el año de cumplir tus fantasias eróticas y el año en el que te liberarás de prejuicios en la cama. ¿Te imaginas haciendo en la cama todo lo que siempre has deseado? Pues este 2018 puedes cumplirlo. Será tu año.

REACCIÓN ELLOS El sexo forma parte importante de tu vida, y no puede quedar fuera de tus planes.