Horóscopo Quita Frío del 31 de diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018 - 12:00 a.m.

¿Quieres saber que dicen los astros acerca de tu futuro en el amor y el sexo?, entonces no dejes de leer

Aries

Sexo: Habrá algo especial esta noche entre ustedes. Tienen preparado todo lo que van a hacer. ¡A divertirse! Relaciones: Siempre somos importantes en las vidas de los demás y nuestros actos tienen repercusión en ellos. Esfuerzo.

Tauro

Sexo: La conexión que tienes con esta persona es casi única en tu vida. Jamás te había sucedido algo así. Relaciones: Estás bien con las juntas que tienes ahora pero eso no quita que debas abrirte un poco más a otra gente.

Géminis

Sexo: Pasión desenfrenada para hoy. Te sientes muy sensual y has decidido lanzarte sin preguntar. Éxitos. Relaciones: Hoy te sentirás muy emocionado al recordar viejas anécdotas de cuando eras chico con tus amigos. Nostalgia.

Cáncer

Sexo: Controla hoy tus impulsos. Estás bastante cargado y te cuesta contener tanta energía. Tendrás tu oportunidad. Relaciones: Ya diste tu palabra y quedaste comprometido. No es éste momento para abandonar la decisión tomada.

Leo

Sexo: Utiliza tus encantos propios del género para seducir a esa persona que tanto te atrae. Provocarás al extremo. Relaciones: Piensas demasiado en ti y dejas de lado a tus amigos. Debas ponerte en el lugar de los otros. Mímalos.

Virgo

Sexo: Prueba de explorar áreas de la intimidad que aún no conoces. No tengas miedos ni prejuicios. Anímate. Relaciones: No te pongas celoso. Tu amigo ha logrado cosas que tú deseas hace tiempo pero porque se ha esforzado más.

Libra

Sexo: Es tiempo de que manejes mejor tus impulsos sensuales. Sueles tener algunos antojos inmediatos. Cuidado. Relaciones: Inquietud y tensión en varios momentos a lo largo del día. Controla tu temperamento y evita discutir.

Escorpio

Sexo: El clima que generes a la hora de tener un encuentro es muy determinante. Asegúrate de que sea el adecuado. Relaciones: Estás pensando en cambiar de idea pero recuerda que ya diste tu palabra. No puedes abandonar justo ahora.

Sagitario

Sexo: El contacto inesperado genera vibraciones extrañas pero agradables que te estimulan mucho. Juegos. Relaciones: Siempre estás a tiempo de no ir. Prepárate para ir a esa fiesta esta noche, haz a un lado la depresión.

Capricornio

Sexo: Activa tu ser interior y destapa todo tu potencial para sorprender a tu pareja. La imaginación lo puede todo. Relaciones: Momento de creatividad. Hoy dedícate a hacer algo en conjunto, una comida, un juego, una caminata. Compartir.

Acuario

Sexo: Alternativas diferentes pueden volver tu relación al punto caramelo de antes. Busquen otras opciones. Novedad. Relaciones: Es importante que sepas apreciar los esfuerzos de tus allegados. Diles cuánto los quieres. Demostración.

Piscis

Sexo: Querrás que tu pareja te dedique mucho tiempo y actuarás de forma tranquila y lenta. Eres algo inestable. Relaciones: Siente el equilibrio que hay a tu alrededor en estos días. Estás muy positivo y te gustan las cosas que haces.