Horóscopo Quita Frío del 13 de junio de 2018

miércoles 13 de junio de 2018 - 12:00 a.m.

¿Quieres saber que dicen los astros acerca de tu futuro en el amor y el sexo?, entonces no dejes de leer

Aries

Sexo: Disfrutas mucho con tu pareja porque ya hace mucho se conocen y tienen varias cosas en común. Magia.

Relaciones: Andas muy bien de salud. No tiene sentido que arruines eso por una fiesta tan alocada. Evita el alcohol.

Tauro

Sexo: Se paciente. La ansiedad ya te ha jugado en contra muchas veces. Pronto llegará tu momento especial.

Relaciones: Hoy podrías llegar a criticar a alguien que te estará escuchando sin que te des cuenta. Cuidado.

Géminis

Sexo: Encuentro fatal producto de una conquista al paso. Te sentirás muy sensual y explotará tu lado desconocido.

Relaciones: Estás más animado que ayer, quizás por una noticia que has recibido. Aprovecha esa racha energética.

Cáncer

Sexo: Has estado lejos de tu pareja por bastante tiempo por lo que no has tenido tanta actividad, pero no se nota.

Relaciones: Has encontrado el grupo perfecto de amigos para compartir. Aprovecha esta oportunidad imperdible.

Leo

Sexo: Conoces muy bien a tu pareja. Hoy harás que muera de placer y que toque el cielo con las manos.

Relaciones: Déjate llevar por el destino. Saturno está hoy en tu signo: comunicación y sociabilidad con desconocidos.

Virgo

Sexo: Buscas coincidir en todos los aspectos con tu pareja pero son muy diferentes y es eso lo divertido al final.

Relaciones: Evadirse no es un buen recurso. Sólo puedes utilizarlo algunas veces. Después, comienza a ser un defecto.

Libra

Sexo: No tengas miedo de apostar muy alto. Estás en un buen momento. Arriésgate con decisión. Éxtasis.

Relaciones: Tu poder de convicción te ayuda siempre para discernir acerca de varias situaciones cruciales. Úsalo hoy.

Escorpio

Sexo: Tiendes a ser un poco paranoico, sobre todo en este plano. No te dejes llevar por comentarios ajenos.

Relaciones: Te cuesta mantener intacta tu personalidad cuando los demás te incitan a hacer algo que no quieres. Cambios.

Sagitario

Sexo: Alto poder energético que se refleja en cada uno de tus encuentros. La magia y la pasión te absorben.

Relaciones: Vas por buen camino habiendo adoptado esa actitud. Necesitabas una vuelta de tuerca. Vibras muy alto ahora.

Capricornio

Sexo: Olvídate de las obligaciones por un rato y dedícate a pasar más tiempo con tu pareja en forma íntima.

Relaciones: Acuerdas un encuentro con alguien y luego cambias los planes sobre la marcha. No es una linda actitud.

Acuario

Sexo: Tendrás hoy mucha actividad aunque poco deseo. Estarás algo desmotivado por problemas tuyos internos.

Relaciones: Puede que te estés relajando de más en algunas cosas. Ser paciente no quiere decir volverse inactivo.

Piscis

Sexo: Querrás hoy mucha acción pues tu cuerpo estará bien despierto. Pero tu pareja estará agotada. Desfasaje. }

Relaciones: Tus amistades son muy variadas y te encuentras con ellos en momentos diferentes de tu vida. Eres muy versátil.