Horóscopo Quita Frío del 12 de septiembre de 2018

miércoles 12 de septiembre de 2018 - 12:00 a.m.

¿Quieres saber que dicen los astros acerca de tu futuro en el amor y el sexo?, entonces no dejes de leer

Aries

Sexo: Esta vez deberás poner más de tu parte para que la noche sea perfecta. A veces tiendes a ser muy cómodo. Relaciones: Podrías notarte hoy un poco antisocial. Contradicciones internas. Cuestiones sin resolver. Habla con alguien.

Tauro

Sexo: Recibirás constantes insinuaciones durante el día. Intenta seguir tu intuición y no irte de boca. Relaciones: Ya que eres tan autocrítico, aprovecha esa virtud para ver también tus partes positivas. Autoestima.

Géminis

Sexo: Química total y sueños sensuales cumplidos. Tienes toda la magia que siempre quisiste. Satisfacción. Relaciones: Reencuentro con un viejo amigo que no ves hace años. Tendrás mucho para contarle y sobre todo una sorpresa.

Cáncer

Sexo: Te has excedido en algunas cuestiones por lo que ahora lo conveniente sería aflojar un poco. Calma. Relaciones: Cuidado con tu expresión verbal cuando hables con personas sensibles. A veces eres muy directo.

Leo

Sexo: Podrías intentar hacer cosas inusuales en la intimidad, sobre todo ésas que te pide siempre tu pareja. Relaciones: Pasas a una nueva etapa en tu vida social y académica. Tienes miedo pero en el fondo eres muy valiente.

Virgo

Sexo: Eres un maestro de la sensualidad como muchas veces te han dicho. Haz uso hoy de todo ese potencial. Relaciones: Te gusta resaltar en un grupo o entre el montón de gente. Esto es típico de tu signo. Recibes visitas.

Libra

Sexo: Parecería que la actividad casual no es del todo adecuada para ti. Aclara tus emociones. Te está afectando. Relaciones: Desconocías esa capacidad que tienes para manejar grupos y que te tomen naturalmente como el líder. Mando.

Escorpio

Sexo: No te complace la manera en que vienes viviendo esta aventura, vas a terminar con ella de una vez. Relaciones: No te desanimes. Uno de tus amigos va a casarse y se irá a vivir lejos. Mantendrán igual la amistad.

Sagitario

Sexo: Organiza algo para que esta noche sea inolvidable. Cocina algo con elementos afrodisíacos. Placer. Relaciones: Hoy te tomaron desprevenido. Sería bueno que lograras más seguridad para impedir que eso pase.

Capricornio

Sexo: Estarás todo el día imaginando cosas para hacer a la noche con tu pareja pero te tentarás de hacerlas antes. Relaciones: Día de festejos porque un amigo tuyo celebra algo importante. Podría ser una graduación o un compromiso.

Acuario

Sexo: Distanciamiento con tu pareja a nivel íntimo a causa de no poder disponer de un lugar cómodo donde estar. Relaciones: Cuidado con tu expresión verbal cuando hables con personas sensibles. A veces eres muy directo.

Piscis

Sexo: Aprende a decir que no cuando no tengas ganas en lugar de aceptar y hacer todo de manera desganada. Relaciones: Puede que hoy recibas visitas inesperadas. No te gustan las sorpresas pero puedes hacer el intento. Apertura.