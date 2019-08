Se hizo más de 20 cirugías para parecer un dragón

domingo 18 de agosto de 2019 - 12:00 a.m.

Hasta el día de hoy se ha hecho dieciocho implantes de cuernos, se castró y se realizó una extracción de orejas

Tiamat Legion Medusa, un exbanquero de 58 años, decidió dar un vuelco en su vida luego de recibir una dura noticia, tenía Sida, por lo que sus metas cambiaron y logró cumplir su sueño infantil: ser un dragón.

Se considera un "reptil trans". Decidió someterse a unas 20 cirugías para cumplir su extravagante propósito. Ahora pretende extirparse al Sr. Bojangles, como suele llamar a su órgano sexual.

"Quiero que la gente sepa que las personas que se hicieron cirugías faciales son tan inteligentes, amables, amorosas y buenas como cualquier otra persona. El hecho de que me hayan extirpado las orejas no significa que mi cerebro no se haya desarrollado y que sea un idiota deslumbrante", agregó el inglés.

