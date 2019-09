Hacerlo atado es su fantasía

jueves 5 de septiembre de 2019 - 12:00 a.m.

Hola Paysita. Mi chico quiere que le ate pero ¿qué se supone que tengo que hacer cuando él esté maniatado?

Hola Paysita. Mi chico quiere que le ate pero ¿qué se supone que tengo que hacer cuando él esté maniatado?

Aprovecha esta oportunidad para demostrarle lo que la palabra sexy significa para ti. Acaríciale por todo el cuerpo para que no sepa cuál será la próxima zona que le vas a tocar. En cuanto se dé cuenta de que no puede hacer nada para ir directo a la penetración no tendrá más remedio que disfrutar y centrarse por completo en todas y cada una de las sensaciones que recibe, lo cual a su vez aumentará su excitación. Bésale por todo el cuerpo, especialmente las zonas erógenas, como los pezones, las orejas, el cuello y la boca. Lámele desde los tobillos hasta la parte interna de los muslos. Respira y sopla sobre los testículos y el pene. Y mírale directamente a los ojos para que sienta que estás excitada y... enamoradísima.

Mi chico me da palmaditas en el trasero cuando estamos haciendo el amor. ¿Significa que quiere que yo le haga lo mismo?

La mejor forma de saberlo es que la próxima vez que lo haga le digas algo así como: "Hey, chico malo, ¿acaso tú también quieres que te dé un azote?". Y dáselo. Mira y observa cómo reacciona. Si ves que le gusta, se le acelera la respiración y parece que aquello le excita, apriétale el trasero y pregúntale si le apetece que sigas. Si responde afirmativamente, azótale de nuevo y, poco a poco, hazlo con más intensidad a medida que se vaya acercando al clímax. Pero si ves que se retira un poco o parece incómodo y ajeno a tu juego, tal vez tu chico sea más de dar y no tanto de recibir. Todo es cuestión de ir experimentando lo que les gusta o no dentro de la relación, así lo disfrutarán mucho más.