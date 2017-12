Explora nuevos horizontes

jueves 28 de diciembre de 2017 - 12:00 a.m.

Disfruta cada momento de placer

EXCITACIÓN

No todos los encuentros sexuales cumplen de la misma forma con tus expectativas, pues es normal que en algunos disfrutes más que en otros.Por ello, no debes preocuparte y empezar a pensar que tu desempeño sexual no es lo suficientemente bueno.

Tener ganas de disfrutar, dejarse llevar y disponer de una mente abierta para experimentar es más que suficiente para protagonizar relaciones sexuales de lo más placenteras y excitantes.

La clave para ser mejor en la cama no es otra que disfrutar del momento íntimo al máximo, dejarse llevar por la pasión y la excitación y alejar pensamientos negativos de la mente.

No conviene que estés preguntándote internamente si lo estás haciendo bien, si le estará gustando o pensando en la cara que muestras mientras lo están haciendo.

Deja todo eso a un lado, céntrate en disfrutar, deshiníbite y verás cómo ambos alcanzarán un orgasmo mucho más placentero y quedarás con un muy buen sabor de boca.

Hay varios motivos por los que solemos decir que el otro no es bueno en la cama, pero uno de los principales es porque consideramos que se trata de una persona pasiva en el sexo y con pocas ganas de innovar o experimentar nuevas sensaciones en la cama que harán que te trasladen a otro espacio y goces del momento.

La búsqueda de placer e innovación podría quedarse en el aire, si es que no hay un refuerzo previo y constante del vínculo amoroso entre la pareja. Para que se produzca, habría que sobrepasar la individualidad, la adicción al trabajo y incompatibilidad de caracteres, que a veces se da en el cotidiano, y no llegar a la frustración, recordando y alimentando la entrega afectiva que los unió con gozo, satisfacción y placer.

Uno de los juegos que puedes poner en práctica es escribir en un papel diferentes posturas, castigos y acciones eróticas. Cada uno propone 10 y los colocan en una caja para mezclar. Cada uno sacará un papel de los deseos y deberá realizar lo que ahí dice.

Si no cumple habrá que recurrir a uno de los castigos escritos.

Encontrarse en la calle e ir a un hotel con espejos, cama de agua y un ambiente diferente al de la casa también es una posibilidad erótica. En esa misma ocasión puede ser propicia para usar todo tipo de fetiches sexuales y dar rienda a la imaginación, la privacidad será máxima.

REACCIÓN ELLOS Deja todo eso a un lado, céntrate en disfrutar a plenitud.