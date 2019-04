Evita obligar a tu hombre a hacer cosas que detesta hacer

jueves 4 de abril de 2019 - 12:00 a.m.

No lo obligues a mudarse contigo demasiado rápido

Si bien las buenas relaciones se forjan haciendo concesiones, esto no significa que debes arrastrar a tu novio fuera de la casa para hacer miles de cosas juntos que a él no le interesan. Por supuesto, no estará encantado con cualquier cosa que hagan juntos, pero puedes esforzarte para que no sufra cuando llega la hora de salir.

- No lo lleves a ver una película de chicas, a menos que mueras de ganas de verla y ninguna de tus amigas quiera ir contigo.

- No lo obligues a tomar una clase de yoga o de baile solamente para demostrarte cuán sensible puede ser, a menos que él te diga que le parece una buena idea.

- No lo presentes a tu familia hasta que no esté preparado. Si lo viste en los últimos meses solamente, quizá conocer a tu familia le parezca algo demasiado importante, por eso no debes obligarlo a sentarse a la mesa con tu familia, si solamente están conociéndose.

- No lo obligues a mudarse contigo demasiado rápido. No lo persuadas para que se mude contigo, que haga viajes largos contigo o se saque cientos de fotos contigo para Facebook. Cada relación tiene su propio ritmo, y si no lo respetas, podrías arruinar el momento.

Lo que te recomiendo es que respetes su espacio y dejarlo hacer las actividades que le gusta, y viceversa. Pero en la intimidad todo cambia, ya que esa actividad se lleva a cabo en conjunto.