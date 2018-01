Estrenan obra de 24 horas y con sexo

lunes 15 de enero de 2018 - 12:01 a.m.

Se trata de la obra ‘Mount Olympus. To Glorify the Cult of Tragedy', del director belga Jan Fabre

POLÉMICA

La ciudad de Madrid, en España, se prepara para recibir el estreno de una obra teatral, pero no cualquiera, sino una que tiene una duración de 24 horas y hasta con escenas de sexo explícito incluidas.

Se trata de la obra ‘Mount Olympus. To Glorify the Cult of Tragedy', del director belga Jan Fabre, la cual ya tiene 800 localidades vendidas desde el año pasado.

Inspirada en una tragedia griega, la producción es una maratón de horror, sexo -con masturbaciones, erecciones y "fisting" (que consiste en introducir el puño en el ano), entre otras prácticas- y sangre; los ingredientes de las 33 tragedias que se suben a escena.

Fabre quiere provocar en el público una ‘catarsis física y mental', como así ha sucedido ‘en todas la ciudades' por donde ya ha pasado, como París, Belgrado o Sevilla. ‘La gente llora, se duerme, grita, aplaude y todos se quedan hasta el final', aseguró.

Según la página Infobae, toda la duración de la obra tiene una ‘relación' con el texto que ha creado al estar basado e inspirado en las ‘Grandes Dionisias', el mayor festival dramático de la Grecia del siglo VI antes de Cristo donde se convocaba a tres poetas trágicos durante una jornada en la que cada uno representaba tres tragedias y un drama satírico.