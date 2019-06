Un estadounidense busca romper récord con pirámide de un millón de centavos

Cory Nielsen, de 55 años y quien reside en la ciudad de Phoenix, ha construido una pirámide con más de un millón de centavos a la que denominó Cooper Beast y con la que busca romper el récord impuesto en Lituania, en un proceso que ha registrado en el canal que creó en la plataforma YouTube, según recogen este miércoles medios nacionales.



"En tiempo real, pasé un total de 1,8 años en la construcción y me tomé aproximadamente 425 días de descanso", comenta el hombre en uno de los 46 videos que ha colgado en su canal de YouTube.



Portavoces del Libro Guinness de los Récords Mundiales confirmaron al diario New York Post que recibieron la solicitud sobre esta inusual obra, pero que podría demorar varias semanas hasta concretar una visita de verificación habida cuenta que reciben de media mil solicitudes semanales.



La pirámide de monedas más grande del mundo la hicieron Vytautas JakStas and Domas Jokubauskis en Lituania, quienes usaron 1.000.935 monedas para concluir la obra en 2014.



La estructura de Nielsen, que la inició en junio de 2016, está compuesta por 1.030.315 monedas de un centavo, conocidas en Estados Unidos como el nombre de "penny".



Su primer video publicado en YouTube muestra el inicio de la construcción. Según indicó al rotativo, cuando le otorguen el récord Guinness planea canjear las monedas por su equivalente: Más de 10.000 dólares.



"Mi próximo video será de la destrucción de esta pirámide, luego haré un video para llevar todas estas monedas al banco para canjearlas, imagínese su impacto", dice Nielsen en su canal de YouTube.



A lo largo de su elaboración, Nielsen pidió a los internautas centavos para poder continuar con su proyecto, los cuales eran enviados a su domicilio.



A la espera de recibir la visita de los representantes del Libro de Guinness para confirmar el récord, ya piensa en su siguiente meta que consiste, según dijo al citado diario, en elaborar con ayuda de un casino una pirámide con 4,1 millones de monedas de un cuarto de dólar.