Le está quedando mal a su pareja

martes 13 de febrero de 2018 - 12:00 a.m.

Tengo un problema con mi pareja: no puedo llegar a eyacular dentro de ella. Tenemos tres años juntos y no he podido. Al inicio pensé que era por cuestión del uso del preservativo, sin embargo, sin el uso del mismo no puedo. Ella ya se está empezando a sentir mal. Pero cuando me masturbo eyaculo de manera normal y rápida. Como antecedente, hace 10 años que no he estado con una pareja fija y le he acostumbrado al cuerpo a no eyacular dentro de la mujer. He tratado de sobre llevar esto con el tiempo pero se me ha vuelto en un problema. Su ayuda por favor

Lo primero a tener en cuenta es que ambos como pareja deben involucrarse en el tema y en buscar las soluciones juntos. Porque suele suceder, como en su caso, que la pareja se siente de alguna manera rechazada. Entonces es fundamental que hable con ella para tranquilizarla en este punto. Por otro lado habría que estudiar los miedos suyos, si es que tiene temor a tener hijos y por eso sea el problema.