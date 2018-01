Está en lo mejor, pero después se enfría

viernes 26 de enero de 2018 - 12:00 a.m.

Todos los días aprendo alnuevo y diferente leyendo este espacio Paysita. Te explico lo siguiente. Cuando estamos en la cama todo va bien, lubrica y demás, pero de buenas a primeras como que se enfría y deja de lubricar completamente. Ella dice que no sabe que le apetece pero que se bloquea, solo lo hemos conseguido hace un par de veces, ella no era virgen y no se qué hacer la verdad

Gracias por leer. Lo que me cuentas me hace sospechar que ella tiene algún miedo o alguna reserva con respecto a algunas de las prácticas del sexo. O quizás también que cambias el modo o el lugar de estimulación. Si estás estimulándola oralmente y dejas de hacerlo y te preparas para la penetración puede que es ese tiempo en el que paras de estimular se le pase la excitación. Para corregir esto último puedes hacer varias cosas, seguir estimulando hasta que tenga el orgasmo y penetrar después, luego con la boca, pero que ella o tú lo sigas haciendo con el mismo ritmo y en el mismo lugar con la mano y después penetrar.