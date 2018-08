Esa…

martes 21 de agosto de 2018 - 12:00 a.m.

Por esos días en que esa ‘licuadora' casi de paquete apareció en su horizonte sexual, Genaro desempacó sus camisas elegantes

Genaro ya había perdido las habilidades para esconder a la tercera persona en el círculo amoroso. Los años van minando la creatividad para esos menesteres, y también disminuye el carácter, lo que antaño él no le permitía a ninguna querida, ahora se lo concedía a Rebeca, veinte años más joven que él, además de que tenía un suincito que lo hizo revivir sensaciones gloriosas y, más que todo, le puso en la mano la evidencia de que todavía podía, que estaba vivo y que era un macho, no como en su casa, donde, desde muchos años antes, solo se lavaban sábanas con residuos de algún catarro viejo o de un poquito de orina que uno de los dos cónyuges vertió sin darse cuenta.

Por esos días en que esa ‘licuadora' casi de paquete apareció en su horizonte sexual, Genaro desempacó sus camisas elegantes, se compró un perfume y salía a menudo de su hogar, con la excusa de que la ociosidad le estaba afectando la salud, y prefería salir a piratear para que las horas del día pasaran más rápido. Dioselina, su mujer, andaba ojo al Cristo, y se preparaba por si tocaba salir, como en los años mozos, a tirar puñete a la calle para espantar a la que pretendiera dejarla sin la sombra querida de Genaro.

‘Si de nueva no me lo dejé quitar, ahora menos, primera se quedan los nietos de ella sin abuela, que quedarme yo sin quien me lleve al Seguro o a comprar la comida', le dijeron a Genaro que había dicho Dioselina, y decidió apartarse de Rebeca, quien ya había ganado terreno y le prohibió rotundamente que delante de ella se refiriera a Dioselina como ‘mi esposa'. Rotunda y segura de su influencia sobre él, le reiteró: ‘Queda escrito que a partir de hoy, en mi presencia la llamarás ‘Esa', es una orden'.

Pasó unos días de verdadero calvario, alejado de Rebeca la vida perdió toda gracia, el hambre del bajo vientre lo mantuvo cinco días insomne, eran tantas las ganas de cuca que se levantaba a medianoche a caminar por la sala de su vivienda, totalmente alborotado, y no pudo más, la llamó para que se reconciliaran, y el solo hecho de saber que al mediodía del siguiente día la tendría en sus brazos, fue suficiente para que se durmiera hasta media mañana, cuando despertó y corrió a bañarse casi muerto de puro gusto al imaginarse que prontito, Rebeca le haría todas esas delicias que para él eran como un elíxir de la vida.

El encuentro fue tan volcánico que Genaro hasta temió no volver vivo a su casa, Dioselina le quitó todas las ganas acumuladas, y volvió al día siguiente, porque era como una comezón que solo calmaba ella. Fue al tercer día de la reconciliación que no halló manera de salir del hogar, porque, sorpresivamente, llegaron todos los hijos con sus familias, dispuestos a cantarle el Feliz Cumpleaños.

En eso estaban, la casa llena de nietos, sobrinos, nueras y yernos, Dioselina con las hermanas y estas con sus maridos, toda una pachanga, fue en ese momento desafortunado que su teléfono comenzó a vibrar. Apagó las velas y corrió al baño, adonde no pudo entrar porque estaba ocupado, y se arrinconó a un lado de la refrigeradora a contestar la llamada.

No vio a uno de sus nietos, Genaro V, que estaba detrás de él; le tomó cinco minutos calmar a Rebeca, y se reintegró al grupo que celebraba el cumpleaños. Alguien pidió una foto con Dioselina y todos los hijos, y ya estaban listos, Genaro abrazadito a su mujer, cuando Genaro V se hizo oír preguntándole: ‘Abuelito, abuelito, quién se llama ‘Esa', tú le dijiste tres veces a la señora con la que hablaste que ‘esa te compró un dulce, que esa te regaló un perrito lanudo, que esa te hizo comida de fiesta, quién se llama ‘Esa', ¿será mi abuelita Dioselina?'.

La fiesta se acabó ahí mismo, Dioselina le gritó un par de palabras feas y le exigió la verdad delante de los hijos, pero Genaro prefirió salir del libro de los vivos antes que enfrentar a su mujer.