Es un viejito…

viernes 27 de julio de 2018 - 12:00 a.m.

Fue en los días en que a ella le dio una gripe que casi la mata, que aquel debió llegar hasta la empresa a llevar

Bien lo dice el refrán: ‘El amor y la fe en las obras se ve'; en esa oficina ‘femenina' que se repite en todas las empresas, sobre todo en las estatales, la mayor parte del tiempo se va en cuentos y mentirillas acerca de amores y sexo, solo a veces salen a relucir las gracias de los nietos pequeños, pero no es ese el tema común. Alexa llevaba años casada con Gaspar, a quien casi nadie conocía personalmente, solo en fotos, lo que no era impedimento para que todas supieran muchos detalles íntimos del caballero, como el tamaño de su pene, su envidiable virilidad, los suspiros y quejidos que emitía cada vez que ‘llegaba' y otros datitos que en las charlas de horas y horas, su mujer contaba sin pepitas en la lengua.

Fue en los días en que a ella le dio una gripe que casi la mata, que aquel debió llegar hasta la empresa a llevar el certificado médico, con la suerte de que solo llegó hasta la recepción, porque ahí le recibieron el documento; las compañeras de Alexa quedaron con el ojo cuadrado porque todas estaban con muchas ganas de ver en persona al titán de las sábanas. Trataron de sacarle información a la recepcionista, pero esta se mantuvo celosa de su puesto y no le soltó prenda a ninguna de las investigadoras. ‘Yo ni levanté la vista, solo lo anoté y le dije gracias', aseguró la mujer mientras las curiosas se lamentaban por no haber bajado a ver a Gaspar, de quien supieron, por boca de la señora del aseo, que fue la única que lo vio. Apenas lo supo Elenita se fue donde la mujer y le pidió que le describiera al galán. Nadie supo exactamente qué le dijo la aseadora, pero Elenita, desde que oyó la descripción, mantuvo una sonrisa misteriosa, y según dijo luego, luchó duro con su lengua para no decirles a las otras cómo era el marido de Alexa, porque la informante era temeraria y le advirtió que no se le fuera la lengua contando lo contado por ella, ‘tú no me conoces a la mala, no sabes de lo que soy capaz si alguien pone en riesgo mi trabajo por un bochinche', le advirtió.

Pero el día que llegó Alexa recuperada y contando que en esas vacaciones forzadas se había dado el gusto de tirar varios polvos a media tarde, gracias a que el jefe de Gaspar era de los buenos, y le había dado todos esos días que ella estuvo enferma para que se quedara cuidándola. ‘Y apenas se iban mis hijos para la calle nos metíamos al baño y allí formábamos un número candente, y blablablá, demasiados detalles que humedecieron a varias, entre ellas a Elenita, quien salió al baño dizque a enjuagarse la boca, que se le había resecado de puro éxtasis, y allá se encontró con otra mojadita que comentó lo feliz que era Alexa con ese marido tan cachimbón, y no pudo Elenita lidiar con el secreto, y por pura envidia le dijo bajito: ‘NO nos creamos todo lo que cuenta, porque yo supe por ahí que el marido de Alexa es un viejito, y no creo que ese don tenga ese ímpetu que ella cuenta, seguro que nada más se asomará y se le caerá enseguida, pero lo que sí no niego es que Alexa es muy buena narradora, mentira o verdad, yo me mojé todita'.

La otra, que también andaba lejos de la paila, quedó asombrada y comentó que muchos años antes ella también tuvo un viejo cachondo que la ponía a gozar de lo lindo, porque el don sabía utilizar otros recursos como los dedos y la lengua.

Así hablaban cuando Alexa entró al baño y preguntó quién era el viejo. ‘Es que estábamos comentando que supimos que tu marido es un viejito, y que aunque añoso todavía marca', le dijo Elenita, y Alexa se revolvió como fiera herida, no le dio chance a reaccionar, le metió dos cafás en la boca mientras le gritaba: ‘Mi marido no es ningún viejito, viejos tu papá y tu abuelo, ya quisieras tú un marido como el mío'.

==105==========

Recursos: Teniendo lengua y dedo se tira el viejo al ruedo.