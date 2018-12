Encuentra tú misma el punto G

sábado 15 de diciembre de 2018 - 12:00 a.m.

Prueba algunas posiciones

EXCITANTE

Encontrar el punto G tu misma es sencillo pero hacerlo durante la penetración será más complicado. Aquí te cuento una serie de posturas en las que es más fácil que el pene pueda estimularlo durante el coito. Te resultarán más intensas y placenteras y se convertirán en tus favoritas.

El loto invertido. Es una variante del clásico misionero. La mujer eleva la pelvis y coloca los pies sobre los hombros de su compañero con las rodillas dobladas. Cuanto más eleves la pelvis la penetración será más profunda y más vas a estimular el punto G. Un truco si te cansas mucho, coloca dos almohadas debajo de tus nalgas para que la pelvis se eleve más sin que te canses.

El perrito. Esta es una conocida postura, en la que te pones a cuatro patas en la cama y tu pareja te penetra desde atrás. Permite controlar el grado de penetración en todo momento y él te puede acariciar el clítoris con una mano. Esta postura también se puede hacer tumbados aunque la estimulación del clítoris es más difícil.

Las ranas o la balanza. El hombre se sienta en una silla o en el borde de la cama, con los pies apoyados en el suelo. Tus pies apoyados en el suelo también dándole la espalda o si eres ágil sobre la cama o la silla con las rodillas dobladas. Ella controla lo que ocurre en cada momento.

La cuchara. Igual que se ‘apapachen' antes de dormir. Él se sitúa detrás de ella y los dos se tumban de lado lo que facilita la estimulación del punto G y del clítoris. Y no se requiere un gran esfuerzo físico.

No olvides que al final, lo más importante eres tú. Si no te gustan las sensaciones que obtienes de estimular el punto G, no te sientas obligada porque las demás hablan de eso. La manera en que experimentas el placer debe de ser correcta sólo para ti, sin presiones y sin basarse en las expectativas de los demás.

REACCIÓN ELLAS La práctica requiere esfuerzo y estimulación.