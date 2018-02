Ella quiere llevar el control en la cama

jueves 15 de febrero de 2018 - 12:00 a.m.

¿Realmente sirve para algo o puede tener algún beneficio?

Me pasa que quiero como tomar el control en la cama, pero mi novio siempre se pone tenso y parece que no lo disfruta, ¿será que no a todos les gusta esto que mencionas de ser la mujer que lleve el control del sexo?

Me parece que lo que tienes que hacer es hablar con tu novio de esto, pregúntarle directamente si lo disfruta o no: pero como opinión personal, creo que se pone nervioso y no sabe él mismo cómo disfrutarlo; tal vez te esté faltando práctica y ser más sutil con tus movimientos.

No sé si conoces el 'reto no-fap' el cual consiste en alcanzar, mínimo 90 días sin masturbarse ni ver porno. ¿Realmente sirve para algo o puede tener algún beneficio?

Depende, esta técnica se usa cuando hay masturbación compulsiva para eliminar malos hábitos, pero si tu te masturbas sin problemas, cuando te da el deseo, y sin que la masturbación te quite de hacer otras cosas, esta técnica contigo no va a servirte de nada.