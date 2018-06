Ella no disfruta con la penetración

martes 19 de junio de 2018 - 12:00 a.m.

Hola Paysita, espero que todo marche bien, te consulto lo siguiente. Aún no he conseguido disfrutar con las penetraciones, de hecho, en posturas normales incluso me molesta estando lubricada. Pruebo yo sola, incluso posturas diferentes y nada. ¿Sabría decirme por qué esto es así y cómo podría solucionarlo? El ginecólogo me ha dicho que todo está bien.

Hola. No entiendo que quieres decir con disfrutar, si te refieres a tener orgasmos, te digo de ya que es imposible, digan lo que digan los que lo dicen, las mujeres no podemos tener orgasmo con la vagina porque para ello son necesarias neuronas y la vagina no tiene ninguna, algunas mujeres mas inteligentes lo que hacen es o bien hacer que el clítoris forme parte de la penetración buscando una postura en la que participe, o bien tocandote tu mientras te penetran.

¿Cómo puedo despertar el deseo sexual en mi chico?

Preocúpate por tener buen trato con tu pareja, consentirlo mucho y trata de usar lencería en la intimdad, así sea para cenar.