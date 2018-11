El topón

sábado 3 de noviembre de 2018 - 12:00 a.m.

A Carolina se le enredaron los cables cuando supo que Celso sería el abanderado de la delegación de la empresa, y sin consultar con él viajó hasta La Pintada de Coclé, quería darle una sorpresa grata solucionándole el problema del sombrero que debía lucir el amante en esa celebración.

A Celso le pasaba lo que a muchos que dicen ser panas auténticos, pero que nunca tienen el atuendo típico, y mucho menos el infaltable sombrero que complementa el vestido masculino.

No se lo dijo a nadie en la empresa por temor a que a alguna se le saliera el cuento, y la sorpresa dejaría de ser tal. Muy temprano salió rumbo al interior, solita y con el dinero bien apuñaladito porque no pensaba comprarle cualquier sombrero a Celso, ‘uno de su altura, uno digno de él, uno que le resalte más su distinción, uno caro y de los finos', pensaba mientras manejaba feliz con la felicidad ajena. ‘En el desfile, mi Celso será el más guapo, el más elegante y el más distinguido', meditaba orgullosa por estar en el corazón del hombre con el que solo compartía una cama fugaz, ‘la cama de la ladrona', como decía su prima.

Eran pocos los que en la empresa sabían del romance entre ellos, porque Celso tenía un puesto directivo y le decía a Carolina que era esta la única razón por la que no quería que la gente lo supiera, pero no por la esposa, porque ellos ya estaban como se dice por ahí ‘a un tris de firmar el papel que devuelve la soltería'. En varias ocasiones antes del incidente, Celso le dijo que ya habían interpuesto la separación de cuerpos y que por eso dormían en camas separadas. ‘O sea que vivimos en el mismo techo, pero como hermanitos', pregonaba Celso, y pese a que Carolina era muy versada en lo último de la tecnología informática, una mujer modernísima a carta cabal y más bonita que fea, y con otros atributos para no pasar desapercibida, ella se creía esta historia ‘triste' que le contaba el hombre que la ponía a vivir en la intimidad.

Llegó a La Pintada antes de las nueve de la mañana, y se encaminó al sitio donde podía elegir el sombrero del año para el hombre más guapo del mundo, y se metió entre el gentío que también quería llevar la Patria en la cabeza aunque después archivara el sombrero por once meses, cuando volvería a sacarlo para lucirlo en algún desfile. ‘¿Cuánto cuesta este?', preguntó temerosa de que dijeran una cifra superior a la que llevaba, y se imaginó a su Celso con ese sombrerazo en su cabeza bella.

‘Mira este, papi, está lindo', dijo bastante cerca una voz de mujer, casi seguida de la voz por ella tan conocida. ‘Ese cuesta mucho, mami, pero mira el de al lado…', y ya no pudo Carolina oír más. Soltó el sombrero y trató de escabullirse entre los otros compradores. Nunca supo cómo llegó al carro ni cómo pudo abrirlo; ahí se echó a llorar sin consuelo, incapaz de ordenar las ideas ni de hallar una explicación a esa aparente buena relación cordial entre Celso y su mujer.

Entonces decidió irse antes de que ellos llegaran al estacionamiento improvisado, pero el destino le tenía otro purgante asqueroso. Muy cerca de ella estaba el carro de él, y las ganas de toda amante de saber cómo es la esposa la dominaron y decidió esperarlos para conocer a la mujer que, según sus cuentas, era el estorbo entre Celso y ella.

No tuvo que esperar mucho, porque antes de los diez minutos llegó la pareja feliz. Sería ese uno de los instantes más difíciles de su vida, así de duro le resultó comprobar que era falso lo de las camas separadas, porque la mujer mostraba un embarazo bien avanzadito, y nada entre ellos parecía reflejar que las cosas andaban mal en su relación. ‘Celso, Celso', trató de gritarle, pero fue en vano, el llanto le cerró toda posibilidad de articular ninguna palabra.

Sin remordimiento de ninguna clase, Celso pasó su carro frente al de ella, y ni le escribió ni la llamó para darle una explicación.