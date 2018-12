Dos quemadas

domingo 30 de diciembre de 2018 - 12:00 a.m.

En los pueblos de la campiña hay que animarse con cualquier detallito, porque por esas soledades merman las posibilidades de diversión, de manera que apenas se supo que había llegado el muñeco de Año Viejo que quemarían en la medianoche del 31, el pueblo entero se volcó a la plaza a verlo. La novedad del 2018 era que este año no lo confeccionaron ellos mismos, ya que los de años anteriores habían sido la burla de quienes los vieron, porque todos tenían rostro, extremidades y cuerpos deformes, y fue esa la razón por la que decidieron poner una cuota y encargarlo a un experto, misión que recayó en Mateo, quien viajó desde El Chirriscazo hasta Chame para encargar un muñeco con todas las de la ley, pero acá le salió la bruja, la platita reunida entre la venta de cocada y la rifa de un marrano no alcanzó para pagar el costo del muñeco, y tuvo el campesino que meter la mano en su cartera para completar.

La novedad que le mostraron los chameros fue la confección de muñecos de personajes de cómicas y de mujeres bien suculentas, y se le prendió el foquito a Mateo, que consultó cuánto subía el costo del trabajo si él les daba las señas de cómo quería su encargo. ‘Lo mismo', le dijeron, y Mateo les mostró varias fotos. ‘Esa chola sí tiene buen mejengue', aseguraron los artistas, y Mateo anunció orgulloso que todo era natural, nada comprado.

Faltaba día y medio para la quema cuando el hombre llegó con el bulto que enseguida abrieron y colocaron sobre la estaca, todos admiraron la calidad del trabajo y uno que otro murmuró que la muñeca se le parecía a alguien: ‘Como un aire, un trasunto, pero no preciso con quién', decían bajito, y se callaron cuando llegó Nabil, la mujer de Mateo, que llegó sonriente, pero la sonrisa se le trocó en mueca apenas miró la muñeca.

Preguntó por qué una muñeca y no un muñeco. Iracunda, le metió catorce bofetadas a la imagen y se fue para su casa gritando: ‘Esa hp muñeca culona se me parece a la zorra más grande de este pueblo, Mateo me las va a pagar'.

Parecía una loca cuando llegó a su casa y así mismo sacó al enfermo de la cama, y lo bombardeó con insultos y preguntas. Cuando se cansó de pegarle y de gritarle, agarró un tanque de querosín y muchas cajas de fósforo, y salió en estampida rumbo a la plaza del pueblo, donde unos estaban tomándose fotos abrazados a la muñeca y otros preparándole un techo de palma para que no se mojara.

Muchos adivinaron la intención de Nabil, trataron de impedirlo con palabras, pero ella iba poseída de una fuerza descomunal: silenciosa esquivó cuanto brazo se le interpuso y empujó a los que se fotografiaban.

Varios, cuando la vieron abriendo el tanque del combustible, se le cruzaron para proteger la muñeca, pero Nabil los roció con querosín haciéndolos recular llenos de culillo; se oyó una gritería infernal y una se arrimó a la muñeca para quitársela a Nabil, que empezó a forcejearle gritando que esa zorra tenía que morir sin un solo pelo.

La otra seguía la lucha, pero cuando vio a Nabil encender un fósforo se aculilló y se perdió del panorama, dejando a la muñeca a merced de la celosa mujer que en segundos la prendió sin temor del estallido de los cohetes escondidos entre los trapos viejos.

Los pocos que se quedaron dijeron después que era en el trasero donde estaba la mayor cantidad de explosivos, y fue el ruido lo que le avisó a Mateo que la muñeca había sido quemada con veintiocho horas de adelanto.

Nadie auxilió a Nabil, quien cogió para su casa llena de dolor por las quemaduras en los brazos, pero feliz porque había quemado la réplica de la mujer que ella más odiaba. Solo que la esperaba un golpe cachimbón: Mateo, asustado por su reacción, alistó maletas y se fue en las postrimerías del Año Viejo.