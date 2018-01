Después de 11 años, al fin tuvieron sexo

El cambio de la pareja quedó registrado en el reality My 600lb Life (Mi vida con 270 kilogramos).

viernes 12 de enero de 2018 - 12:01 a.m.

Irónicamente ambos se conocieron en una clínica para rebajar de Missouri, Estados Unidos

INCREÍBLE

Tenían once años de ser novios y nunca tuvieron relaciones sexuales. No por cuestiones religiosas o por no querer, sino porque eran muy obesos.

Se trata de Lee Sutton, de 42 años, y Rena Kiser, de 39, y entre los dos llegaron a pesar 600 kilos, o sea, unas sorprendentes mil 322 libras.

Irónicamente ambos se conocieron en una clínica para rebajar de Missouri, Estados Unidos.

Durante el noviazgo la obesidad de ambos llegó a un punto insostenible, ni siquiera podían bañarse solos, cambiarse de ropa o ir al baño. Por lo que, tomaron la decisión de someterse a una cirugía gástrica para rebajar, y lo lograron.

Hoy día la pareja consiguió perder 260 kilos -más de 500 libras- y con orgullo anunciaron que por fin han podido tener sexo. ‘¡Nunca antes tuvimos relaciones sexuales, pero ahora podemos hacerlo, es genial!', dijo Lee Sutton, quien ahora puede caminar con su mujer.

El cambio de la pareja quedó registrado en el reality My 600lb Life (Mi vida con 270 kilogramos).