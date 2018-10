¿Despedida de soltera?

jueves 11 de octubre de 2018 - 12:00 a.m.

Los reyes de los juguetes sexuales hoy

CONSEJOS

Afortunadamente, cada vez son menos las personas que asocian el placer sexual con el hecho de tener una persona a su lado. La masturbación femenina o jugar con nuestro propio cuerpo y nuestros límites del placer es algo cada vez más habitual. Tan habitual como lo es y lo ha sido para los hombres desde hace decenas de años. Pues bien, ahora nos toca a nosotras, porque hay infinidad de juguetes sexuales para mujeres que te harán disfrutar al máximo.

En toda esta lista habrás visto unos cuantos juguetes que te resultarán familiares, otros no tanto y otros de los que tal vez has oído hablar pero no te has atrevido a usar. Y es que seguro que hay algunos que van más contigo que otros, pero merece la pena detenernos un poco en los juguetes sexuales más comunes para mujeres para ver cuál va más contigo o si te apetece probar alguno. ¡Empezamos!

Pasos a seguir

1- El huevo sexual se ha convertido en el furor de los últimos tiempos, un vibrador a control remoto que garantiza el placer y la excitación de ambos, sin duda un regalo genial para tu amiga. Descubre en detalle como usarlo aquí.

2- El anillo para el pene es claramente un regalo para él que ella disfrutará por lo que es una gran opción para las despedidas de soltera. Funciona para prolongar y mantener la erección y para otorgar vibración en puntos claves del hombre y la mujer, descubre cómo se usa y hazla feliz.

3- Mucho menos evidente pero igual de útil: el estimulador del punto G sirve para ubicar con mayor facilidad esta zona de placer, un regalo discreto e ideal para celebrar el matrimonio de tu amiga.

4- Las mujeres solemos hablar con frecuencia de sexo, por eso no es de extrañar que sepas algunos detalles de la vida íntima de la futura señora. Si sabes que le gusta el sexo anal, entonces regálale un lubricante especial que la hará disfrutar al máximo.

5- Los regalos más simples, como lubricantes, velas aromáticas para usar también en el cuerpo, prendas comestibles y preservativos de sabor son también grandes ideas para hacer un obsequio picante pero no demasiado erótico.

6- Está claro que el consolador, con o sin vibración es uno de los juguetes sexuales más populares y no se trata de un mal regalo, pero es posible que a alguien más se le ocurra o que ella ya tenga uno, por eso consérvalo como última opción o entonces elige los destinados a estimular el punto G, menos típicos

REACCIÓN ELLOS No solo sirven para personas con sequedad sino para excitar