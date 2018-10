Deja de pelear con tu pareja

miércoles 10 de octubre de 2018 - 12:00 a.m.

Por fortuna puedes poner en práctica estos consejos

ATENCIÓN

No existe la relación perfecta. Y por eso, aunque no nos guste, a veces las discusiones de pareja son inevitables. Puedes poner en práctica algunos tips para no pelear con tu pareja.

Habla sobre sobre tus prioridades

Conocer las preocupaciones e intereses de la otra persona es fundamental para entender qué es lo que la mueve a actuar. Ser consciente del mundo mental del otro permite trazar planes conjuntos con mayor facilidad y que no ocurra una situación en la que las necesidades de uno quedan sometidas a las del otro, con el consiguiente resentimiento y frustraciones acumuladas.

Controla tus expectativas

No debes asumir que el objetivo es no discutir nunca más con tu pareja, porque eso es poco realista. El hecho de adoptar la expectativa de mantener una relación ideal en la que todo son sonrisas constantemente puede ser, en sí, un motivo de conflicto, algo que nos predispone a frustrarnos y a enojarnos por cualquier detalle e imperfección.

No te guardes nada importante

El hecho de evitar el conflicto ocultando información también es algo que puede agravar el problema, haciendo que la cadena de mentiras creadas para ocultar eso generen malestar y eventualmente enojos cuando aparecen sorpresas desagradables.

No grites

Hablar en voz baja hará que la tensión baje. El susurro implica que no deseas insistir en tus argumentos y provocarás que ambos presten más atención y piensen qué dirán antes de abrir la boca.

No hay ganadores ni perpedores

Nada de tratar de declarar victoria y llevar el trofeo de ganadora, que más viene siendo un símbolo de que estás más interesada en demostrar tu orgullo y ‘no dejarte ver la cara' que en estar bien con tu pareja. La idea no es que alguno de los dos esté atento a poder decir la frase matadora. El objetivo es estar de acuerdo, no tener más puntos a favor.

