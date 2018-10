Deja de hablar de tu expareja

jueves 25 de octubre de 2018 - 12:00 a.m.

El pasado quedó atrás, avanza

ATENCIÓN

No dejes que el pasado te deje atada y comienza un nuevo capítulo dejando de hablar de tu ex.

No lo has superado

Si no paras de hablar de tu expareja, puede parecer que todavía estás más que enganchada en una relación que ya acabó y que a pesar del tiempo no has superado.

Haces ver a los demás que eres una persona inmadura

Quien te escucha hablar constantemente de tus relaciones pasadas asumirá que no eres lo suficientemente madura para entender que algunas veces las cosas simplemente no funcionan.

Corres el riesgo de sabotear nuevas relaciones

Imagínate nada más la reacción de alguien, en una primera cita, al escucharte hablar sin parar sobre los defectos de tu ex. Seguramente saldrá corriendo y no volverá a llamarte nunca.

Todos creerán que siempre hablas mal de los demás

Si usas palabras ofensivas y te refieres a tu ex de la peor manera posible, independientemente de lo que haya ocurrido entre ustedes, corres el riesgo de parecer alguien malintencionado.

Quedarás como una persona que no asume sus errores

No hay nada peor, sobre todo si estás en busca de una nueva pareja, que dar esa impresión de que todo lo malo siempre es culpa del otro y que no eres capaz de reconocer tus propios defectos.

Cosas que sí debes decir sobre tu ex

Como la idea tampoco es que te olvides de la existencia de ese alguien que en algún momento fue especial, no pasa nada si ocasionalmente te refieres a tu expareja, pero no precisamente para repetir esa elaborada lista que seguro hiciste sobre sus defectos.

Demuestra que eres una mejor persona y que para ti los fracasos significan una lección aprendida. Y la mejor manera de hacer esto es hablando de tus relaciones como algo de un pasado lejano y superado e incluso refiriéndote a tus ex de manera positiva.

REACCIÓN ELLAS Si tu ex pareja se niega, debes aceptar esto como normal.