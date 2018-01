Le cuesta hacer el amor con el embarazo

miércoles 24 de enero de 2018 - 12:00 a.m.

Hola, tengo cinco meses de embarazo y he perdido totalmente el interés en las relaciones sexuales, sean del tipo que sean, rechazo el más mínimo contacto físico. No tengo miedo a hacerle daño al bebé, ni nada por el estilo, aunque algo de asco sí que me da. Cuando me obligo, siempre termino disfrutando muchísimo y luego estoy contenta, pero me cuesta muchísimo trabajo dar el paso. Mi marido dice que no le importa, pero a mi sí. ¿Tienes algún consejo?

Hola. Es cierto que durante un embarazo se producen tales transformaciones hormonales que puede pasar cualquier cosa desde que se desarrolle un fuerte deseo sexual, con ganas a todas horas, hasta que el deseo sexual se inhiba como te pasa a ti o incluso desparezca por completo con fuertes sensaciones de asco y de rechazo hacia la pareja, incluso hacia su olor. Desgraciadamente no tengo ningún consejo que darte salvo decirte que si después te sientes bien, sigue obligándote porque lo tuyo más parece una pereza que otra cosa.