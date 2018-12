Su cuerpo no responde a la excitación

jueves 20 de diciembre de 2018 - 12:00 a.m.

Desgraciadamente la edad no perdona y el precio que hay que pagar por vivir más allá de los 50 años

Tengo 54 años y últimamente cuando tengo relaciones sexuales o me masturbo, me sale muy poca cantidad de semen y me cuesta más trabajo eyacular. En los análisis de próstata todo ha salido correctamente. Creo que tengo la libido bastante alta y el sexo ocupa una parte importante de mi vida, pero siento que mi cuerpo no siempre responde a esa excitación como me gustaría, al no tener las erecciones la fuerza de antes. ¿Es normal que a esta edad se produzca menos semen y que se pierda sensibilidad en el pene? ¿Hay alguna solución o remedio para esto?

Desgraciadamente la edad no perdona y el precio que hay que pagar por vivir más allá de los 50 años (que son el límite físico de la vida humana) es menos vista, menos oído, menos reflejos, menos semen etc. Si ya has consultado con tu urólogo, y te ha dicho que todo está bien tendrás que aprender a vivir con estas deficiencias que cada vez serán mayores, y suplir con habilidad y experiencia lo que ya no te da la naturaleza. Lo siento, nadie te puede devolver la juventud, pero te quedan muchos hermosos años para disfrutar si sabes hacerlo.