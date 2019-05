No cuentes con mi voto

domingo 5 de mayo de 2019 - 12:01 a.m.

Según la encuesta de radio ‘Bemba', Menelao estaba arriba en los votos de carne y hueso, pero la ventaja era mínima, tal y como se dice en el español panameño, le iba ganando por un pelito al otro candidato; ‘todo depende de lo que él sume en sus caminatas de última hora, tiene que atraer más porque la cosa está cerradita, un pasito en falso y se fue al carajo su triunfo como nuevo representante de El Chirriscazo, cuida'o con una vaina y se vira la tortilla', aseguraban los encuestadores, y así lo supo el candidato que contaba como seguros los votos de la familia de Elena, su amante, incluido el voto de ella misma.

‘Saque un tiempo y visítelos, vaya casa por casa, lléveles un cariñito, en la política nada está de más, son catorce casas y en cada una hay tres o cuatro votos, ahí puede estar el gane de nosotros', le dijo el asesor a Menelao, quien se organizó para ir a la barriada de Elena, a quien tenía tiempo que no ‘atendía' por andar enfrascado en la política. Confiaba en que la pobre mujer entendía que él estaba ocupado en sus afanes políticos.

Pero Elena tenía otros pensamientos muy distantes del sentir de Menelao, porque la mujer de uno de los del equipo del candidato contrario le había ‘abierto' la mente recordándole que ella siempre se quejaba de que aquel nunca le daba ni siquiera para comprarse un vestidito en los almacenes de ropa de segunda, y que todo dinero que llegaba a las manos del hombre era para su hogar, para su esposa y sus hijos, y ni una brusquita para ella. La mujer aprovechó haber dado en el clavo, porque como era la confidente de Elena, esta le había confiado durante doce años toda la desilusión que sufría cada vez que sabía que Menelao vendía el ganado y no le daba ni medio centavo partido en cuatro.

Y arremetió cuando Elena le contó que llevaba 56 días sin saber de Menelao porque este no le había escrito ni llamado, y le dijo contundentemente: ‘Viste, estás viendo, si actúa así contigo ahora que no ha ganado, cuando gane te olvidará por completo, además, los representantes no pueden tener querida porque ahora los supervisan moralmente y al que se resbale le quitan la curul, y seguro que si gana pondrá a las primas de la mujer a trabajar y a ti no te pondrá ni de barrendera, etc.'.

Fue el golpe maestro para ese corazón adolorido por la indiferencia de Menelao, quien solo la utilizaba para compensar el vacío sexual que, según él, llevaba desde el día uno de su matrimonio que no pensaba romper por nada ni por nadie. Así andaba el alma de la dulce Elena cuando a su barriada llegó Menelao con su equipo de trabajo y cargado de molinos para sus parientes, dedicados a la producción y venta de bollos.

El candidato bajó pechón y seguro de que los votos de todas las casas eran suyos, y les recitó un discurso sencillo, convencido de que ya tenía en sus manos la representación de El Chirriscazo.

‘Esto es para usted, un cariñito', decía conforme iba entregando el molino y un saco de maíz mientras los humildes coterráneos sonreían tímidamente y abrían las manos para recibir el obsequio y escuchaban cabizbajos la propuesta de trabajo que Menelao exhibía como la mejor de todas y con la que le daría solución inmediata a cada una de las necesidades del pueblo.

Fue la casa de Elena la última que visitó. ‘Los días malos están por terminar, por fin llegó la primavera a El Chirriscazo', dijo, y lo interrumpió Elena para decirle tajante: NO cuentes con mi voto, tampoco con los de mi familia, ninguno de nosotros te va a apoyar'.

Tuvieron que untarle alcohol, algunos temieron que Menelao sufriera un paro, pero el hombre trocó en iracundia su sorpresa y ordenó ir casa por casa a recoger los molinos y el maíz. ‘Recojan todo, no les dejen nada', gritaba, pero fue en vano: en ninguna casa le abrieron la puerta.