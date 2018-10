¿Cuál de las dos es la ladrona?

jueves 25 de octubre de 2018 - 12:00 a.m.

Solo ellas sabían que tan cierto era el asunto ese del tamaño del falo de Adolfo, pero sí supo toda la vecindad

Adolfo llevaba muchos años enredado con dos mujeres, con la suerte de que ambas habían mandado lejos la dignidad femenina y ya ninguna le reclamaba, se cansaron las dos de exigirle que se decidiera por una, pero Adolfo le dio largas al asunto y a las bellas les cayeron los cincuenta y seguían enfrentadas, por lo que prefirieron resignarse a ‘la triste suerte' y darle clic a compartir marido, el grandulón Adolfo, quien era pura fibra, tamaño y corpulencia, porque, según las vecinas de ambas, Yolanda, la amante, y Selenia, la esposa de papel, como la llamaba la rival, en las muchas peleas de los tiempos en los que le exigían decisión a Adolfo, las damas airadas gritaban: ‘Ni yo sé porque te perdono esta situación, si lo tuvieras grande otro gallo cantaría, pero no eres bonito y lo tienes chiquito, te salvas por la plata que tienes'.

Solo ellas sabían que tan cierto era el asunto ese del tamaño del falo de Adolfo, pero sí supo toda la vecindad que cuando surgió una tercera mujer en la vida del hombre, ellas se dieron una tregua en la guerra de años, y juntas le espantaron a la novia, cualquier recurso fue válido, armaron un bloque entre las dos y casi borran a Genoveva del libro de los vivos, le tocó a la morenaza fajarse para salir viva, y no se atrevió nunca más a coquetearle a Adolfo, a quien le tocó pagarles a varios dentistas para que arreglaran los perjuicios que Yolanda y Selenia sufrieron en la refriega. Ese incidente, al igual que las más encarnizadas peleas entre ellas, era tema del pasado, eran veinticinco años de lucha y ya la virilidad ostentosa que disfrutaron junto a Adolfo estaba dando señales de decadencia, razón por la que el guapo necesitaba tomarse unas pintas para agarrar energías y poder responderles a sus dos mujeres, que andaban en el esplendor de su sexualidad, lo que les daba por arreglarse más y salir a los centros comerciales a comprarse cuanta prenda veían, y se las pagó la cartera del marido común, quien llevaba varias semanas notando que le faltaba plata en su cartera. Seguro estaba de que le estaban metiendo la mano en su plata, pero no estaba seguro de si era Yolanda o era Selenia.

Cuando les comentó por separado lo que le estaba pasando, las dos mujeres sacaron la astucia femenina que nunca se acobarda, y le dijeron, como si se hubieran puesto de acuerdo: ‘Mucho cuidado, papi, mire que este juego solo lo juegan tres, si le falta plata será que estará acostándose en una tercera cama, en algún lugar se le está quedando esa plata, porque segura estoy de que la plata no camina'. Quedó Adolfo como al principio, pero como tenía la conciencia limpia, pasó unos días indeciso, y perdiendo plata, fue el amigo y confidente quien le sugirió que pusiera billetes falsos en la cartera y por ese camino daría con la ladrona; remedio efectivo porque las dos mujeres se llevaron un chasco en varios almacenes, pero ninguna le dijo nada al marido compartido, quien, para seguir el plan, les dio un buen billetón a cada una y ambas, por separado y sin consultarlo, le dijeron: ‘¿Seguro, papi lindo, que estos billetes son de verdad?'.

Fue tan grande la desilusión que Adolfo las dejó a las dos, pero no soportó la falta de cuca y volvió a buscar a Genoveva, la golpeada, quien en dos meses le sacó el poco juguito que le dejaban los años, y no conforme con secarlo como hombre, le acabó los reales que le quedaban, dejándolo en un estado lamentable: viejo, sin plata y con el arma en un reposo permanente o quizás definitivo; así estuvo un tiempo, viviendo en la casa de una hermana, adonde llegaron, por puro sentido de lealtad, Selenia y Yolanda, que ahora se turnan para cuidar al marido que por tantos años pelearon y compartieron. Ahora esperan, serenas, que Adolfo viaje al más allá, para buscarse un pelao que termine de sofocarles el fuego que el marido común no pudo apagar.