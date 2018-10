Consiguió boda gratis con disfraz

sábado 27 de octubre de 2018 - 12:00 a.m.

Solidaridad. Se disfrazó de Scooby-Doo y salió a la calle para buscar apoyo o donaciones y de esta forma juntar para su boda, pero jamás imaginó que todo le saldría gratis.

Esto le ocurrió a un mexicano oriundo de Mexicali, Baja California, que con su disfraz y un cartelón pedía apoyo a los conductores para ahorrar dinero y realizar su boda, pero gracias a una fotografía que se hizo viral el hombre fue contactado por distintas personas que le patrocinaron el evento completo.

En pocas horas, el Scooby de Mexicali (como ahora es conocido), tenía el salón para la fiesta, la comida, la ropa, el pastel, el servicio de fotografía, el maquillaje profesional, el vestido para la novia y hasta un hombre disfrazado de Scooby-Doo para animar la fiesta y todo totalmente gratis.

‘No se que hice para que todo el mundo me buscara y me ayudara pero me siento agradecido', dijo el hombre en una entrevista. La boda se realizará el próximo 29 de octubre.