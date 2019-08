Cinco mitos que derribar en este Día del Orgasmo femenino

jueves 8 de agosto de 2019 - 11:54 a.m.

Dicen que hay día para todo, y tienen la razón pues este 8 de agosto de celebra el Día Mundial del Orgasmo femenino, por ahondaremos en cinco mitos que pueden ser de interés para hombres, como para mujeres.

El psicólogo y sexólogo Roberto Sánz expresa que "La sexualidad está muy bien sembrada, lamentablemente, de mitos y prejuicios".

En primer lugar, respecto a los tipos, Sanz especifica que "por error", cuando se habla de ellos "se hace alusión a las vías para alcanzarlos". En este contexto, "el mito más extendido" es el que diferencia entre vaginal y clitoridiano.

En realidad los tipos tienen que ver con que "unos son muy intensos y únicos, otros múltiples y menos intensos, otros en cascada y todas las combinaciones posibles entre intensidad y duración", puntualiza el experto de la Fundación SEXPOL.

Por otra parte, el orgasmo femenino no es igual al masculino. "No", zanja el psicólogo y sexólogo, que añade que "suele ser de mayor intensidad, o así lo refieren la mayoría". Además, otra diferencia "clave", en palabras de Sanz, entre orgasmo femenino y masculino es que "en la mujer no tiene por qué terminar con la excitación, mientras que en el hombre sí ocurre así".

Otro mito que se escucha con frecuencia en torno al orgasmo femenino es que la mujer que no lo logra es inhábil en la cama. "Una mujer que no vive su orgasmo puede pensar que está rota o que ella misma es inútil tanto como culpar a su pareja por no saber hacerlo bien", especifica Sanz.

Pero es que "creemos que la sexualidad es algo tan natural que no requiere aprendizaje y es uno de los mayores errores hoy en día: se aprende, se cambia y se modifica de una forma bastante sencilla", apostilla el psicólogo y sexólogo de la Fundación SEXPOL.

Por último, otro mito a derribar es que el orgasmo no es necesario para disfrutar en la cama. "En absoluto", dice Sanz, que agrega que "las relaciones sexuales se basan en el placer y éste no sólo viene del orgasmo".

Así, "es importante desmitificarlo, pues no es ni como nos venden en las películas, ni imprescindible, ni necesario en ningún aspecto; ni el masculino ni el femenino. Tan sólo si le damos más importancia de la necesaria nos puede estropear el resto de la relación, pues genera ansiedad o frustración", agrega el experto.