Buscaba fortalecer el amor y recibió talismán que la enredó

martes 20 de agosto de 2019 - 12:00 a.m.

Alicia estuvo lista para un matrimonio y por sus ganas que todo fuera perfecto sin ella saberlo todo lo destruyó.

Alicia, un chica de 28 años, con mucha tristeza y desesperación me contacta en busca de recuperar un amor. Luego de seguir indicaciones nos reunimos y me indica que llevaba 2 años sufriendo todos los días por un amor.

Mientras la estoy consultando mis espíritus me cuentan que en el amor ella misma complicó su relación.

Durante los preparativos de la boda, cuando regresaban de un viaje, todo empezaba a complicarse. Iniciaron las discusiones sin sentido, los reclamos por cualquier tontería y hasta desplantes públicos.

Alicia me indica que pensaba que era la ex de su relación, quien causó esa ruptura.

Lo que me indica mi Gitana es que la joven estaba equivocada, que ella en su afán de tener a su pareja y que no hubiera ningún tipo de problemas, antes del matrimonio, fue donde una persona que le había realizado una falsa ceremonia espiritual en su anterior viaje.

Lo que hizo esta persona fue enredar los caminos estables de su relación. Le había entregado un supuesto talismán Inca y lo que hizo fue atraer energías negativas a su relación, truncando el matrimonio que nunca se llevó a cabo y no había podido volver a tener una relación estable.

Hay que deshacernos con respeto de aquel objeto que recibiste y depurar el cuerpo de energías negativas. Y me responde ella: .…es que me entregó una escultura de bronce y me dijo que era valiosa por que era Inca. Que ellos la buscaban en los cementerios indios para que tuvieran energías fuertes.

Me reservaré la nacionalidad de ese personaje para no causar polémica: pero una escultura Inca, tiene mucho valor y es muy difícil obtenerla. No porque sea asiático va a saber kárate, ni por que sea árabe es un terrorista, entonces no porque sea de una región en particular se va a convertir en el más brujo.

La espiritualidad necesita desarrollarse. En algunos casos son personas con dones innatos y en otras son herencias religiosas que culturalmente van pasando de familia en familia. Pero cualquiera que sea el caso, son personas que se enfocan y respetan una sola doctrina. Y aunque no haya sido recibido este talismán correctamente o usted desconozca lo que se le entregó, tiene energías que han complicado su vida. Por eso deben ser canalizadas, para que no ocasionen más daño del que han hecho en tu vida.

Todas las religiones deben ser respetadas, ya que mueven energías de una u otra forma. Si existe un ser superior, un creador y un solo Dios verdadero; pero de la misma forma, muchas energías se mueven en diferentes planos espirituales. No podemos confiar en personas que quieran profetizar sobre el blanco, pero visten de rojo y practican el negro. Debe todo ser congruente en lo que dicen y profesan.

Mi consejo para Alicia, lo comparto con ustedes. Que la desesperación no los lleve a actuar a ciegas y tampoco se sienten a esperar milagros caídos del cielo. Consultar no es malo, así que siempre pregunte e indague el porqué de las cosas. Pida explicación de lo que desconoce y por su propia cuenta investigue también. Pida referencias, evite casos de chantaje o estafa. Es su vida y su tranquilidad la que está en riesgo, desde un rincón de luz y fuerza.