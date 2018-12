Es gay y le apetece cambiar el rol

sábado 15 de diciembre de 2018 - 12:00 a.m.

Soy gay y siempre he tenido relaciones de pasivo sin problemas, siempre de manera muy sumisa, pero últimamente me apetece cambiar y he caído en la cuenta de que casi no consigo una erección completa cuando estoy con un chico. Se me baja cuando me la lamen, mientras me penetran también se me vienen abajo. Cuando el otro le da importancia a mi pene, quiere jugar con el (lo normal) se me viene abajo. Luego cuando estoy a solas no tengo ningún tipo de problemas, erección completa y duradera.

No creas hay mucha gente a la que le pasa lo mismo que a ti lo que sucede es que las experiencias sexuales no se comentan porque da vergüencita. Te recomiendo que le cuentes a tus parejas lo que te pasa para que se abstengan de hacer ese tipo de comentarios. Busca tu placer y lo que te gusta y disfruta sin ponerle reglas a lo que está pasando el peor enemigo del funcionamiento del pene es cuando entran en juego esos "me gustaría" que son como órdenes, y el pene no admite órdenes va a su rollo y hay que dejarle que se lo haga como le gusta.