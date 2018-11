La ansiedad le dificulta las erecciones

miércoles 7 de noviembre de 2018 - 12:00 a.m.

Para que funcione bien tienes que desconectar el pensamiento y dejarte fluir

Tengo cierta ansiedad en cuanto al sexo, lo cual me hace tener algo de dificultad para tener erecciones cuando voy a mantener relaciones. Estoy tratando de cambiar mi actitud en cuanto al sexo para atajar el problema. Mientras tanto, ¿hay algo que yo pueda hacer, siendo consciente de esto, para evitar que me vuelva a pasar? Es algo que me tiene aterrado.

Cuando estés con una chica que te interese lo primero que has de decir, es lo que te pasa, en lugar de mantenerlo oculto con el esfuerzo que ello supone, lo peor para una buena erección es el peso que le colocas al pene, cuando digo peso quiero decir responsabilidad, si tu te haces responsable de tu erección, que no depende de tu voluntad, estás impidiendo que esta se produzca, la erección es un automatismo y como tal no depende del cerebro voluntario, depende del la médula espinal, y cualquier cosa, pensamiento, ruido, peligro, la inhibe. Para que funcione bien tienes que desconectar el pensamiento y dejarte fluir. Si ves que te resulta muy difícil, puedes hablar con tu médico .