Tú andas con mi marido

miércoles 10 de octubre de 2018 - 12:00 a.m.

Cuando Eufemio anunció que estaba en sus últimos días de soltero, su madre, Roberta, pegó el grito al cielo, preocupada porque el primogénito sumaba bastante para la comida y el cable. ‘Fíjate bien lo que vas a hacer, cuca hay en todas partes, no tienes que casarte para tener una, ahí está la vecina que hasta da crédito, no cobra intereses y se ve muy bien, no veo por qué complicarte, esa calentura pasa pronto y te vas a quedar con ese estorbo pegado y quién te librará de ella', anunció Roberta, pero el hijo se defendió con el valioso argumento de que estaba enamorado hasta los huesos y que ese mismo fin de semana se traería a Belkys para la casa.

‘Déjalo que está enculado con esa gorda, nada que le digas lo hará cambiar, déjalo que la traiga y después te encargas de hacerla salir huyendo, en eso tú eres la mejor de las maestras, en joder nadie te gana', le dijo Liborio, el marido de Roberta y padrastro de Eufemio, quien le había mostrado varias fotos de la novia, que no era una gorda, sino que la cámara se había ensañado con ella.

Días después llegó Belkys con varias mochilas con ropa y zapatos, Liborio quedó con el ojo cuadrado, porque vista en vivo, la nuera era suculenta, redondeces contundentes y curvas que a él lo ponían en peligro.

Lo sorprendió un pellizco atroz de Roberta reclamándole, y lo metió al cuarto a empujones y allá le advirtió que pisara firme o lo borraba del libro de los vivos. ‘Cualquier resbalón, aunque sea con los ojos, y se van los dos de esta casa', amenazó Roberta, y Liborio no se defendió, porque estaba morboso imaginándose al hijastro que tenía a la mano esa hembra tan suculenta. Roberta andaba ojo al Cristo con él y apenas el hijo se encerró con su mujer, ella lo obligó a encerrarse también en su recámara para demostrarle que él no tenía por qué mirar a otra, todavía ella estaba firme y aún se mojaba como cualquier pelaíta.

Fue duro para Liborio, porque ya le costaba accionar con su esposa de muchos años, y el amanecer lo halló agotado y sin fuerzas para el calvario que comenzó cuando Roberta se enfrentó con Belkys y le prohibió el uso de pantalones cortos en la casa, y como la nuera no era de dejarse intimidar, la desafió; le tocó a Roberta salir a comprar los famosos shorts chuchones y vestirse ella igual para que Liborio no mirara a la nuera.

Mientras, el pobre Eufemio no podía disfrutar a gusto pleno la luna de miel, porque la madre se pasaba el día colmándolo de reclamos y malos dichos en contra de Belkys. En el trabajo, adonde llegaba ojeroso, se rumoraba que el mal semblante se debía a que pasaba la noche entera repartiendo manduco. Fue un día en que Belkys salió a comprarse unas cositas que empezó el fin de la estadía en esa casa, por esas travesuras del destino coincidió con Liborio en la chiva interna, el hombre regresaba de una extracción molar, y se bajó dos paradas antes para comprarse unas cervecitas y entonarse un poquito porque Roberta lo estaba exprimiendo en la intimidad, quería ir parejo con la pareja de al lado, pero su marido ya no estaba para esos trotes.

Por hablarle algo, Belkys le dijo a la suegra que Liborio venía en la misma chiva, pero que se había quedado en otra parada; la revelación fue una bomba para Roberta que se llenó de celos pensando que su marido andaba con la nuera, y la sacó de la casa a viva fuerza, y enseguida llamó al hijo para ponerlo al tanto.

‘Esos dos andan, por eso la saqué de la casa', anunció Roberta, y Eufemio, en venganza, sacó a Liborio de la vivienda, y recogió lo suyo para coger rumbo detrás de su mujer, cualquier cosa menos quedarse sin su cuca rica, y lo mismo hizo Roberta, salió a buscar a Liborio para llevarlo de vuelta, pero el hombre aprovechó el malentendido para liberarse de ella.