Abril, la ‘Rapunzel' de Argentina

sábado 6 de enero de 2018 - 12:00 a.m.

RÉCORD

Abril Lorenzatti es una argentina de 17 años que ha alcanzado la fama por su cabellera. De hecho, en su país la bautizaron como la ‘Rapunzel argentina'.

La longitud de su cabello (1,52 metros) casi iguala su estatura. Ella oriunda de es oriunda de Villa Carlos Paz, en Cordobés, y nunca pasa desapercibida.

La cordobesa afirmó que no se corta el cabello desde los 7 años. ‘Después de cuatro años ya estaba bastante largo y la gente me llamaba Rapunzel. Durante todos estos años me corté solo las puntas', afirmó a la prensa argentina.

Pero, ¿como puede mantener semejante cabellera sin que se convierta en una maraña salvaje? Bueno, Abril contó que sólo se lo lava con shampoo y crema de enjuague, nada más y su madre la ayuda a desenredar algunas partes.

Claro, la chica debe tener mucho cuidado cuando sube o baja las escaleras para no tropezarse si lo lleva suelto. ‘Cuando hay mucho viento tengo que mantenerlo bien ajustado sino se hace incontrolable', contó la que ahora ostenta el récord mundial Guinness.