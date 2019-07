Video identifica a los asesinos de Alina

jueves 4 de julio de 2019 - 12:00 a.m.

Una parte de la secuencia muestra el momento en que uno de los imputados entra y abre la puerta para que tres personas más entren

En el segundo día de audiencia por el homicidio doloso agravado de Alina Xiomara Ivaldy Ávila, salió a relucir tres archivos de seguridad del Banco General en el momento del asalto.

El fiscal Superior de Homicidios, Emeldo Márquez Pittí, ilustró al tribunal del juicio oral sobre la prueba presentada en la audiencia intermedia consistente en un USB de 8 G, cuyo contenido almacena 3 archivos de videos en el momento del asalto a la entidad bancaria.

Una parte de la secuencia muestra el momento en que uno de los imputados entra y abre la puerta para que tres personas más entren, uno de ellos con dos objetos oscuros, uno en cada mano a las 2:36 de la tarde del 17 de abril de 2017.

Imputados

Por el homicidio de Alina Xiomara Ivaldy, Jesús Isaac Mitchel Flores, alias ‘Raptor' y quien fue identificado en los videos de seguridad por la mayoría de sus cómplices, fue condenado a 35 años de prisión, luego de acogerse a un acuerdo de pena.

Otros 8 sujetos están imputados por este caso, son ellos: José de los Santos Collado; Gabriel Antonio González Díaz; Paulo Adolfo Hernández Aguilar; Benito Abdiel Aguero Ávila; Iker David Murillo Rodríguez; Manuel de Jesús Murillo de la Rosa; Romphis Fabio Duarte Gálvez y Arturo Pitty Villegas.

El juicio, que se inició el martes 2 de julio, es presidido por la magistrada Mirna Palma, Ilka Castillo como relatora y la tercer juez María Lourdes Ortíz, continúa hoy con la presentación de pruebas por parte del Ministerio Público y la comparecencia de los imputados y sus defensas.

Ivaldy Ávila, de 62 años, falleció de un disparo en el rostro en su lugar de trabajo cuando los asaltantes irrumpieron en el banco ubicado en Chanis.

Además se robaron más de 17 mil dólares, que aún no aparecen. No pudieron entrar a la bóveda principal del banco porque no les dio tiempo con el movimiento policial que se activó de inmediato.

Al menos tres de los delincuentes fueron capturados en su escape y el resto fue aprehendido posteriormente en el discurrir de las investigaciones llevadas por el Ministerio Público.