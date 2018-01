Unas 388 personas murieron violentamente durante 2017

miércoles 3 de enero de 2018 - 12:01 a.m.

La tasa de homicidio fue de 9.7 por cada 100 mi habitantes

ESTADÍSTICAS

Un recuento de este medio periodístico logró contabilizar un total de 388 asesinatos en 2017, de los cuales la mayoría de las víctimas fueron del sexo masculino con 339 casos y 44 mujeres. (Ver gráfica).

Este año que acaba de morir hubo de todo: desde baleados, apuñalados, golpeados, enterrados, decapitados y hasta desmembrados.

Si bien es cierto, según estadísticas presentadas por el Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG), hay una notable disminución de los crímenes, aún así la ciudadanía sigue inconforme.

Cifras

De acuerdo a cifras presentadas por la Policía Nacional en 2017 ocurrieron un total de 378 crímenes y en 2016 fueron 390 casos.

Entre tanto el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (Siec), contabilizó en 2016 un total de 419 crímenes, cifra que no concuerda a la brindada por la Policía Nacional, pero aunque las cifras no cuajan hay una explicación del Ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt Yao y es la siguiente: ‘Históricamente no hemos metido en las estadísticas cuando un policía le da de baja a un maleante, el Ministerio Público debe investigar esto, pero nosotros no lo incluimos porque es el trabajo que está realizando la policía'.

Agregó que dentro de las causas de justificación también están la defensa propia, pero si bien es cierto el Ministerio Público tiene las cifras exactas, pues ellos deben investigar todos los casos.

Crímenes más sonados

Sin duda alguna uno de los crímenes más crueles fue el de Nayelis Escobar, de 11 años, asesinada a tiros junto a su padre en San Miguelito. Esto ocurrió en enero.

En febrero la población se estremeció con el asesinato de Alina Ibaldy, quien recibió un disparo en la cabeza en medio de un robo al banco donde ella trabajaba.

En marzo se encontraron parte de los restos de Luz Michelle Orocú, quien fue asesinada por su pareja el 26 de febrero en Chiriquí.

Orocú fue tasajeada y quemada.

En septiembre el cuerpo de Migdonia Sanjur, estaba flotando en las aguas del río Arrajaincito en la vía Centenario, totalmente desnudo. No tenía cabeza, ni manos.

En noviembre un hombre y una mujer fueron hallados dentro de dos bolsas de basura en Alcalde Díaz. Estaban golpeados y amarrados. Aún se desconocen sus identidades.

El 17 de diciembre fue hallada muerta Violeta Itzel Beech Davis, de 46 años, próximo al tanque de agua del sector de Paraíso. La necropsia determinó que había sido baleada.

Davis, quien era profesora de la Universidad Santa María La Antigua(Usma) fue sacada de su casa en Villa Rica junto a su padre para robarle.

Y por último el crimen de la pequeña Cristany Erlenis Grand, de 6 años ocurrido en el sector de La Doradilla, en La Chorrera. Este hecho de sangre conmocionó a todo el país en diciembre. Su cuerpo fue hallado envuelto en sábanas, dentro de un tanque. Tenía los brazos fracturados y varias puñaladas.