La última vez que supieron de ella estaba en Colón

miércoles 8 de agosto de 2018 - 12:01 a.m.

Yuliana dijo que se embarcaría 45 días y ya han pasado 2 años sin saber de ella

INCERTIDUMBRE

La última vez que la colombiana Marcela Gómez conversó vía telefónica con su hermana Yuliana Gómez, quien en ese momento se encontraba en Panamá, fue el 16 de julio de 2016.

Marcela contó que por esta razón viajó a Panamá pues tiene dos años que no sabe de Yuliana e intenta obtener la ayuda de las autoridades panameñas para dar con su paradero.

Contó que tras dos años de su desaparición ha hecho todo lo posible para encontrarla. En Colombia colocó la denuncia ante las autoridades para que se interesaran en el caso de su hermana, de 29 años, pero al sol de hoy, sigue sin respuestas.

Yuliana vino a trabajar

En tono triste y preocupada, relató que Yuliana llegó a Panamá para trabajar como prestamista en la empresa Gota a Gota, al tiempo consiguió otro empleo estampando camisetas. Meses después empezó a laborar con unos extranjeros (italianos), vendiendo almuerzos, con quienes tuvo una mala experiencia laboral y quedó sin empleo.

Marcela añadió que cuando esto pasó dejaron de contactarse por casi dos semanas; luego recibió una llamada de Yuliana quien le comentó que se había ido a una finca en la provincia de Colón.

‘Me aseguró que le iba bien y se escuchaba contenta', dijo Marcela. En ese momento, Yuliana le dijo que se iba a embarcar por 45 días.

Promesa no cumplida

Confiada en la promesa de que Yuliana se iba a poner en contacto en cuanto llegara a tierra firme, Marcela aguardó varios días, pero nunca más volvió a llamar.

‘Mi amigo, Sergio, me dice que no diga nada, pero soy desobediente y les cuento para que no se preocupen', recuerda Marcela que le dijo su hermana.

Sin registro de salida

En Panamá, a través del Consulado, se contactó con una dama a quien le proporcionó fotos de su hermana desaparecida que usó para enviar a las morgues del país, y obtuvo el movimiento migratorio, el cual no refleja que Yuliana haya salido de Panamá.

Consciente de la existencia de la trata de blanca y de que podría estar en otro país, a dos años de no tener detalles de su ubicación y temiendo lo peor, Marcela pide a las autoridades panameñas que la ayuden a buscar a su familiar para terminar con la zozobra.

Yuliana Gómez Meneses es colombiana, creció en el poblado del valle El Cauca de Trujillo.

Sus padres y cuatro hermanos se encuentran desesperados por desconocer el destino de la joven que dejó su país para buscar mejores oportunidades laborales y ayudar a su familia .

SUEÑO

Yuliana Gómez llegó a Panamá en busca de una mejor vida.