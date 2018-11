La triste historia de una joven asesinada mientras vendía tarjetas

jueves 22 de noviembre de 2018 - 12:01 a.m.

Juez admite demanda millonaria a empresa por muerte de Guadalupe Pérez

INJUSTICIA

El 28 de octubre de 2017, Guadalupe Carmen Pérez Miranda salió de su casa para vender tarjetas de celular. Se reportó a la sucursal de la empresa telefónica para la cual laboraba desde hacía tres meses. Le dijeron que fuera a Torrijos-Carter con otra compañera en el panel de la compañía.

Cuando llegaron al lugar llovía y Guadalupe se quedó en el vehículo esperando que escampara. Unos ladrones intentaron asaltar el panel pensando que había dinero. Hubo disparos. Una de las balas alcanzó a la chica en el cuello.

La muchacha fue llevada al centro de salud de Torrijos -Carter y posteriormente remitida al Santo Tomás, donde permaneció en coma por 5 días. Finalmente, murió el 28 de octubre.

Demanda

A un año del hecho, los padres de la joven asesinada pidieron a un juez una indemnización millonaria a la empresa Telefónica Móviles de Panamá, S.A. y Atento Panamá, S.A

La solicitud de demanda fue admitida el pasado 24 de octubre por la Juez Decimotercera del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.

‘Una vez revisado el poder especial el cual se encuentra en el expediente, visible a foja 1, y el libelo de la demanda presentados, se observa que ambos memoriales cumplen con las exigencias establecidas en los artículos 625 y 665 del Código Judicial, por lo que corresponde admitir el pres ente negocio jurídico', dice el auto.

Ahora esperan que la empresa telefónica responda o llegue a algún acuerdo con ellos.

Justicia

Los padres de la chica contaron que Guadalupe era una niña de la casa y recién había salido de la escuela secundaria y se había matriculado en la Universidad de Panamá, pues soñaba con ser doctora.

‘La muerte de mi hija nos ha cambiado la vida y hasta perdimos nuestros trabajos y quedamos afectados psicológica y emocionalmente', asegura José Pérez, padre de Guadalupe.

‘A mi no me importa el dinero, ellos me quitaron a mi hija y eso no puede quedar impune', alega Brigida de Pérez, madre de Guadalupe.

‘No es el dinero que nos va a devolver a nuestra hija, lo que queremos es que se haga justicia, para que no se vuelva a repetir', dijo José.

Agrega que la empresa debe dar la cara, pues debe reparar los daños morales y económicos que le hicieron a la familia, pues envió a Guadalupe a la boca del lobo sin seguridad.

Rolando Chang, uno de los abogados de la firma que lleva el caso, aduce que la demanda busca imponer un precedente, un antes y después, cambiar el modo de operar de la empresa.

Teodoro Machazek, otro de los abogados de la familia, dice que antes de preparar la demanda se trató de llegar a un acuerdo con la empresa telefónica y con la compañía Atento, pero nunca se logró.

No hay detenidos

Ha un año del crimen de Guadalupe, según su padre, no hay ninguna persona detenida, a pesar de que testigos señalaron a tres jóvenes como los que intentaron asaltar el vehículo donde iba la víctima. Inclusive se detuvo a uno por posesión de arma de fuego y se iba a analizar si el proyectil de esa arma era parecida al que acabó con la vida de Guadalupe, pero hasta la fecha no se ha hecho nada.

El Siglo intentó obtener una versión de la empresa Telefónica, S.A, dejó el número celular a la compañía, pero no respondieron.