Tras 3 días de audiencia no hubo justicia en la masacre de Pan de Azúcar

miércoles 11 de septiembre de 2019 - 12:00 a.m.

tres jóvenes fueron asesinados el 16 de febrero de 2018. Sus atacantes quedaron libres

La noche del 16 de febrero de 2018 un grupo de muchachos se encontraba sentado en una calle en el sector de Pan de Azúcar, en San Miguelito.

Los jóvenes, no mayores de 21 años, conversaban sobre el fútbol, porque soñaban con ser futbolistas. En eso estaban cuando de pronto alguien gritó:

-¡Allí vienen los pelaos de El Hueco!

Eran cerca de doce y venían dispuestos a todo. Cuando vieron a los jóvenes de Pan de Azúcar sacaron armas de fuego y comenzaron a disparar a diestra y siniestra. A ellos no les importó que en el lugar también habían niños, mujeres y ancianos. Venían a cometer una masacre.

Tras disparar a mansalva huyeron por el camino por donde habían venido que daba al sector de El Hueco, considerado como una de las zonas más peligrosas de San Miguelito.

En la balacera perdieron la vida Carlos Winston Robinson Flores de 26 años; Cristofer Alexis Espinosa y Rayleen Joel Rhoden, de 21 años.

Winston recibió 7 balazos y murió tres días después en el hospital.

Tras el crimen cuatro pandilleros de El Hueco fueron detenidos.

Audiencia

El pasado 15 de agosto los presuntos homicidas, tras tres días de juicio, fueron liberados a las 9: 20 de la noche por la jueza Nayda Ríos.

La jueza determinó, tras escuchar los alegatos, que no existían suficientes pruebas para condenar a los imputados a pesar de que los familiares de las víctimas presentaron testigos protegidos que señalaron a los acusados de haber disparado contra los jóve nes.

Tras el juicio familiares de los chicos asesinados dijeron sentirse decepcionados de la justicia.

‘No hubo justicia, nosotros arriesgamos nuestras vidas, confiamos en las autoridades y nos han defraudado', dijo Carlos Robinson, padre de Winston Flores, visiblemente desconsolado por el resultado de la audiencia.

‘Cómo una matanza tan horrenda de tres muchachos tranquilos, que no eran delincuentes, queda impune, eso no me parece justo', dijo otro familiar, quien prefirió no identificarse para evitar represalias.

Decomisan arma

Parientes de los jóvenes fallecidos comentaron que una semana después del juicio capturaron a uno de los mencionados en el expediente, pero que no fue citado al juicio, con el arma de fuego usada en el crimen.

Ellos consideran que la justicia está trabajando para la gente que hace daño. ‘Ya nadie va a confiar en la justicia, pero nosotros vamos a apelar a la justicia divina', dijo Robinson.

Robinson añadió que habían dado suficientes elementos, pero los acusados amenazaron a los testigos, hubo fuga de información en la fiscalía y dos de los testigos no se atrevieron a presentarse en el juicio.

Familiares esperan que con la captura del sospechoso con el arma se anule el veredicto de no culpable a los asesinos.