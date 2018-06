Tiene 14 meses de no ver a su hija de 11 años

El papá la vino a buscar un día para llevarla a pasear y no la devolvió. Ella está angustiada

BATALLA LEGAL

En marzo se cumplieron 14 meses que Gisela Delvalle no ha podido ver, abrazar, hablar ni saber nada de su hija María Laura Cire Delvalle, de 11 años.

Desde el 2014 Gisela se encuentra enfrascada en un pleito legal con el padre de su hija, quien desde el 1 de marzo de 2017 la vino a buscar para llevarla a pasear y nunca la regresó.

‘Regularmente era lo que hacía. La pasaba a buscar, la llevaba a algún lugar y la devolvía el mismo día. Pero esta vez no la devolvió', narró desesperada Gisela con expediente en mano.

El 5 de marzo pasado, la angustiada madre puso una denuncia por desacato en el juzgado, pero no dio resultado.

‘Hemos llevado este proceso de forma legal, hemos hecho de todo de acuerdo a lo que debe hacerse, he hecho solicitudes para localizar al señor (Roberto Bosco Bejarano) padre de la menor, a través del Ministerio de Educación, Servicios Sociales, se le mandó boleta de citación y nadie sabe de él', comentó Gisela.

La dama dijo que han sido 14 meses tratando de hacer las cosas legalmente y la desesperación de no ver a su hija la llevó incluso a publicar su caso a través de las redes sociales.

‘Gracias a esa publicidad yo tengo conocimiento del lugar donde Roberto está. Lamentablemente el documento que se emite por parte del juzgado y la Policía, limita localizarlo solo en sus horas laborables y no es un documento para allanamiento.

Gisela estuvo unida con Roberto de 2005 a 2009, luego se separaron y empezó la guerra judicial por la hija.

‘Según informaciones que me han llegado, Roberto vive con otra pareja y alquila cuarto a otro matrimonio. Yo no sé con quiénes mi hija está viviendo en esa casa, yo no sé el riesgo que mi hija pueda tener viviendo con personas que no conoce', alega la mujer.

Mientras habla se le hace un nudo en la garganta al recordar que su hija era una niña alegre, que le encantaba jugar.

‘Ahora la información que tengo es que mi hija se ha vuelto una niña triste, mi hija no tiene amigos en el edificio donde vive, no sale a jugar y se la pasa encerrada en el apartamento. Ella no era así', dice con tristeza.

La batalla legal ha afectado psicológicamente a su hija, por lo que a través de este medio Gisela hace un llamado a su expareja para que se la devuelva.

‘La más afectada en todos este asunto es María Laura y yo le pido de todo corazón que me la devuelva para poder abrazarla'.

Incumplió reglas

Según Gisela el padre de la niña incumplió la regla de visitas y se la llevó el 1 de marzo de 2018. ‘Este ha sido un caso muy conflictivo, después que se la llevó, empezamos a tener discusiones por asuntos de la escuela y me dijo que ‘hiciera lo que me diera la gana'. Dijo que el padre de la niña, como es abogado, usa sus influencias para no aparecer.