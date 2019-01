Testigos dicen que crimen fue advertido

viernes 18 de enero de 2019 - 12:01 a.m.

Leadimiro González C.

Tres hombres fueron acribillados durante el feroz ataque. Dos de ellos, relatan vecinos, estaban en el momento y lugar equivocado

TRIPLE HOMICIDIO

Mariela Pérez estaba bañándose en el río con su esposo (se había ido el agua en su casa), cuando escuchó las detonaciones. Se sobresaltó. Eran aproximadamente las 6:30 de la tarde del miércoles.

-Son bombitas que tiran los muchachos- le comentó su cónyuge para tranquilizarla.

-No son bombitas, son como balas- le aseguró ella.

Mariela tenía razón. Eran balas y un triple homicidio se había producido en una casa ubicada en el sector 4 Torres, en Boyala, corregimiento de Arraiján.

Allí habían sido asesinados a bala Houston Williams Trotman,de 29 años; Otilio Roldan Gonzáles, de 46 años y Silverio Gonzáles Batista, de 37 años, estos dos últimos de la etnia guna. Trotman era oriundo de Bocas del Toro.

¿Qué pasó?

Testigos contaron que los gatilleros llegaron en un taxi, se bajaron en la carretera negra y vieron a uno de sus enemigos en la parada de bus. Cuando el joven vio a los sujetos salió corriendo y se metió en la casa de Silverio.

Los sicarios entraron y dispararon contra las personas que se encontraban allí.

Silverio, conocido como ‘Silvia', era oriundo de la isla de Goedubu, en Guna Yala, residía en esa vivienda.

Otilio, quien se ganaba la vida como cocinero en un restaurante de la ciudad, había llegado de visita y Trotman, alias ‘Cholo', había sido llamado por Silverio para que lo ayudara a arreglar unos cables porque se había ido la luz.

‘Los que fueron a atacar son pandilleros, porque Boyala y Boyalito no se llevan', comentó un morador del área.

Los presuntos atacantes fueron identificados como ‘Luisito', ‘Lobito' y ‘Yair', ya capturados y otros se mantienen prófugos.

Guerra avisada

Moradores del área comentaron que hace poco los presuntos atacantes habían advertido que el miércoles llevarían a cabo algo grande y que escondieran a los niños.

Pandillas

‘Hay muchos pandilleros en esta área y no se llevan con los de Boyalita, eso fue lo que detonó el crimen', dijo una vecina. ‘Cholo' y Otilio fueron víctimas inocentes del hecho.

En un video que circuló por las redes sociales tras el crimen, una de las madres de la víctima llora y le dice a su hijo: ‘Te dije muchas veces que no llegaras a esta casa, que no te juntaras con él, nada bueno te iba a traer. Ahora quién me va a ayudar‘.

HECHO Los presuntos homicidas, tras cometer el hecho de sangre, se dieron a la fuga a pie, según testigos. 7 personas fueron aprehendidas por el homicidio, según contó una fuente policial del área.