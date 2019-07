Subteniente Sergio Cochez será oficinista en la P.N.

lunes 1 de julio de 2019 - 12:00 a.m.

El juez es consciente que esto fue debido a situaciones dentro de la Policía Nacional que lo han afectado

Audiencia. La tarde del sábado se realizó la audiencia del caso de la unidad de la Policía Nacional que se atrincheró en la armería del cuartel de Colón el pasado viernes.

Al concluir la audiencia en las instalaciones de Sistema Penal Acusatorio de la provincia de Colón, la abogada defensora Sheila Warthon explicó que "la medida que estaba solicitando el Ministerio Público no se la otorgaron porque no había razón por la que él no pudieran andar por el territorio nacional".

Añadió "si solicitamos que sea evaluado por psicología y eso fue lo que se concedió, lo único que no va utilizar arma y eso es positivo", porque el juez es consciente que esto fue debido a situaciones dentro de la Policía Nacional que lo han afectado.

Explicó que como esta entrando a una investigación que durará seis meses, no se le dará de baja "lo triste es que él está denunciando un hecho y ahora él es el investigado; lo extraño es que las personas que el Ministerio puso como víctimas han señalado que nunca se han sentido víctimas".