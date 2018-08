‘Era solo una niña y le arrebataron la vida'

miércoles 22 de agosto de 2018 - 12:01 a.m.

Yolanis, de 18 años, quería estudiar Banca y Finanzas

LUTO

El dolor por el que está atravesando la familia de Yolanis Isabel De León, la joven de 18 años que fue asesinada de un disparo en el abdomen, es inexplicable.

Yolanis o ‘Yola', como le decían de cariño, fue baleada en el parque San Cristóbal de Chepo, el último día de festejo de las patronales. Su agresor es un hombre, de 35 años, quien se mantiene hospitalizado y bajo custodia, pues un policía le atinó un disparo en el abdomen.

Aún no entienden qué pasó

Su tía Gloria De León, con los ojos hinchados de tanto llorar, salió al portal de su casa, se sentó en una silla y dijo que ella lo veía a él (al agresor) como un buen hombre.

‘El no aparentaba lo que era, se veía como un hombre dócil, tranquilo. Sí mostró interés por la niña, pero ella le dejó claro que solo eran amigos', sostuvo.

Agregó que Yolanis jamás mantuvo un a relación con él como han dicho. Este hombre era amigo de la familia y en ocasiones los visitaba en la casa, pero lo que piensan es que se obsesionó con la chica.

Cuando Gloria comenzó a describir a su sobrina, no aguantó más y volvió a romper en llanto.

Este año se iba a inscribir para la carrera de Banca y Finanzas.

‘Ese era su sueño, ella se graduó de contabilidad, quería ayudar a su familia, pues es la mayor de 7 hermanos', dijo Gloria, llorando.

Yolanis fue criada por ella. Desde que tenía 11 años la niña salió de Darién para seguir estudiando,

Pues su padre se encuentra preso y su madre se quedó con sus otros seis hijos. El año pasado se graduó de la escuela Venacio Fenosa Pascual.

Su tía siente que perdió una hija, pues eso era Yolanis para ella, una hija más. Se siente culpable porque ese domingo ella no quería que salieran, pero como son jóvenes no podía tampoco obligarlas a quedarse, pues ellas quieren salir y divertirse, así que les dio permiso.

Yolanis se fue junto a dos de sus primas para la fiesta del pueblo. Estando allá, llegó su verdugo. Una joven de nombre Anllys Frías, de 18, fue quien recibió el primer disparo.

El agresor se había equivocado, pues ambas chicas tenían el cabello rizado. Anllys solo corrió la mala suerte de parecerse a Yolanis. Ahora se encuentra recluida en el hospital pues la bala al parecer le atravesó un riñón. Hay que aclarar que las chicas no se conocían.

Cuando el atacante se dio cuenta de su error, de inmediato le disparó a ‘Yola'. Ella cayó al suelo, su prima intentó ayudarla pero el agresor le apuntó también y salió corriendo para resguardarse. Luego un policía le metió un tiro al pistolero.

Gloria relató que no durmió esa noche, esperó y esperó. Fue alrededor de las 2:00 de la madrugada que se levantó de la cama para prepararle el desayuno a su esposo, quien sale a laborar desde muy temprano.

Minutos después unas amigas llegaron y le dijeron que una de sus hijas las había llamado para decirles que a su sobrina la habían herido.

‘Me vestí y en el camino iba con la esperanza de que solo fuera un rozón, que no muriera, pero cuando llegué al hospital, mis dos hijas me dijeron: -Mamá, a Yolanis la mataron- Yo no sabía que hacer, si llorar, si tirarme al suelo, si correr'.

El futuro de Yolanis se vio truncado por un hombre que al parecer se obsesionó con ella.

Trascendió que este ciudadano ha alegado que el arma se le disparó, sin embargo, hay una gran cantidad de testigos que aseguran lo contrario, que el hombre llegó, les disparó a las dos chicas, tiró el arma y que se fue caminando tranquilamente hasta que el policía le dio el balazo. Hay que mencionar que el tipo es de familia adinerada e hijo de un representante del área Este.