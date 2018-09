Silvano Ward Brown, el primer asesino en serie

domingo 2 de septiembre de 2018 - 12:00 a.m.

Su ira lo dominaba, su impotencia sexual era el origen de su frustración extrema

ASESINO SERIAL

Silvano Ward Brown era un delincuente frío, calculador, una persona de un alto coeficiente de inteligencia. A esta conclusión llegaron los psicólogos, después de hacer un análisis, cuando este asesinó a sus dos últimas víctimas: mujeres.

Ward Brown inició su carrera delictiva cuando tenía 16 años, su primera víctima fue Paula Caballero, en 1959. Por este crimen cumplió una parte de su pena en el Tribunal Tutelar de Menores, estando allí lo sorprendió la adultez y pasó a la isla Penal de Coiba hasta cumplir la totalidad de la pena.

Cuando se reincorporó a la sociedad, volvió a delinquir, comportamiento con el que demostró que, a pesar que había cumplido con una pena bastante larga de 12 años, esta lección no le sirvió para encaminarlo por el sendero que establecen las leyes para la convivencia pacífica en nuestra sociedad.

La purga, al contrario, lo capacitó aún más para delinquir posteriormente, en una forma metódica, cada vez más calculada, más medido y con una inteligencia superior.

Para el inspector jefe de la División de Homicidios del Departamento Nacional de Investigaciones (DENI), Domitilo Córdoba, en el año 1973, ‘Silvano era uno de los criminales más famosos que hasta entonces había tenido el país'.

La descripción psiquiátrica de un experto de la época fue: Silvano no es un enfermo mental, no es psicótico, no es oligofrénico, ni es tampoco un epiléptico.

Él es de una personalidad psicopática, amoral con mezcla de psicópata sexual.

Los psicópatas amorales son individuos de sensibilidad casi nula, o nula, antisociales y perversos, desposeídos de compasión, de vergüenza, de sentimiento de honor y conceptos éticos. Son generalmente crueles, inadaptados en los colegios y en los trabajos, sin piedad, brutales e impulsivos, son fríos, pérfidos y arrogantes y su campo de acción antisocial se dirige a las ofensas físicas contra las personas y la propiedad, con lo que reinciden, frecuentemente, en los delitos de homicidios.

Serie criminal

El 22 de agosto de 1959, Paula Caballero, de 18 años, se encontraba en su casa, en San Francisco, el delincuente intentó introducirse dentro de la residencia de Paula y ésta lo sorprendió.

Silvano le asestó una sola puñalada en el pecho de Paula, trastabilló y después se desplomó al suelo, pocos minutos después falleció.

José Kaled, médico y psiquiatra forense de aquellos años, reveló: ‘quiero recordar a Silvano, a quien examiné hace 15 años y de quien dije, en esa ocasión, que volvería a matar, porque los índices en él así lo preveían, y puedo predecir que lo hará a la primera oportunidad, cuando esté en libertad'.

Luego de pasar dos años en un reclusorio para menores y 10 en la isla Penal de Coiba, por el crimen de Caballero, la predicción de Kaled se cumplió. Fue el 7 de junio de 1973, Ward Brown entró a un ‘push button' con Rosa María Gómez, una alternadora colombiana.

Con 32 años de edad, Silvano estranguló a Rosa con las manos y luego con el fajón que llevaba para asegurarse que estaba muerta. Dijo que lo hizo porque ella se burlaba de su impotencia sexual.

Trece días después, el 19 de junio de 1973, Dalila Gaitán Troya, de 32 años, se convirtió en la siguiente víctima, usando el mismo modo de operar, entró en el ‘push button', luego la golpeó en el rostro y la estranguló con las manos y luego con el suéter de ella. La mató, según información criminal, porque él se cegó de ira.

Indicios

Los detectives del DENI comprobaron que los dos cuerpos estaban desnudos, en la misma posición, los dos tenían el mismo nudo del suéter con que fueron ejecutadas presentaban las mismas características.

El cuerpo de Rosa fue encontrado en un paraje solitario, en una carretera que va hacia Chilibre. El de Dalila estaba en otro lugar desolado, cerca al templo Baha'i, en San Miguelito. Ambos cadáveres estaban en la misma posición, desnudos, una con su suéter atado al cuello y la otra con un cinturón con el que fue ejecutada.

Hoy, Silvano probablemente vive en algún lugar de Panamá, tal vez anciano, tal vez arrepentido. Legalmente pagó por su serie de crímenes.