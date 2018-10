‘Selfie' mortal entre el abismo y la vanidad

jueves 25 de octubre de 2018 - 12:00 a.m.

‘Tu vida vale más que un selfie', es el mensaje de los bomberos

REDES DECADENTES

Un video grabado con un teléfono móvil de un aficionado, que describía la secuencia de la muerte de una dama que se precipitó desde el piso 27 de un edificio en el céntrico residencial de El Cangrejo, en la ciudad de Panamá, y que intentaba tomarse un autoretrato desde el balcón de su apartamento, ha provocado la vista repetiti va de el ya mencionado video.

Las redes sociales han marcado cada visita desde los usuarios más regulares hasta profesionales de las letras como: abogados, profesores y otros instruidos, hasta el punto de llegar a ver dicha secuencia fílmica cerca de 90 veces por varios de estos seguidores.

De acuerdo con especialistas en siquiatría y psicología social, el desarrollo abrumador de la tecnología en el mundo actual, está provocando que la ansiedad de ver en la mano acontecimientos no comunes y que antes no era posible sino luego de varias horas o días de diferido, se vuelva enfermizo.

El doctor Alejandro Pérez, psicólogo forense, indicó que este tipo de conducta no es normal, pero es una actitud esperada y lógica debido al avance cada vez más verosímil de las redes sociales y la tecnología.

Pérez agregó que el hecho de que una persona profesional en su campo, cualquiera que este sea, repita tantas veces la observación del video de la caída de Sandra Da Costa Macedo, de origen portugués, desde momentos antes del ‘Selfie' mortal, es porque las personas no tienen qué ver y este suceso no se puede ver todos los días, además no tiene q ue ver si es o no profesional.

Conducta patológica

Según Marcos Álvarez, criminólogo y especialista en análisis de imágenes, tanto grabar este tipo de acontecimiento como el observarlo de manera repetitiva, es típico de una conducta patológica. ‘Ver un video repetidamente donde aparece tantas veces la muerte, como una diversión, denota un estado patológico de morbosidad, lo que indica comportamiento o actitudes morales contrarios a la salud y a las buenas costumbres', recalcó Álvarez.

Indicó además, que una persona que se deleita viendo morir a otra es un enfermizo moralmente, por lo general lo morboso se asocia a lo sexual.

El especialista sostuvo que cuando algunas personas se deleitan viendo este ti po de imágenes o videos, riéndose de la víctima moribunda, está sufriendo de morbosidad patológica, al convertir una realidad perversa y preocupante en entretenimiento informativo para obtener audiencia, una calificación o un ‘me gusta' en las redes sociales'.

En tanto, el criminólogo e investigador forense, Tirso Castillo, afirmó que vio el video varias veces con la finalidad de establecer si se trataba de un homicidio o suicidio, llegando a la conclusión de que fue este último por una imprudencia de la dama, y recomendó a las personas tomar las precauciones de rigor.

‘Tengo entendido que ella acostumbraba tomarse fotos en el balcón, sin tomar las precauciones, ya los constructores la habían visto y lograron grabarla, sin saber que pocos minutos después iba a caer al vacío', recordó Castillo.

Morbosidad

El investigador aclaró que es diferente ver muchas veces el video en cuestión o cualquier otro similar con fines morbosos, por puro afán de ver el accidente.

‘La vanidad invade a algunas damas y las lleva a tomarse este tipo de fotos en lugares muy peligrosos, sin tomar en cuenta que lo más importante es la vida', agregó.

El uso del celular es un factor de estrés, por su uso y abuso, ante la instantánea respuesta que exigen los agentes virtuales, que demandan una acción oportuna y pertinaz. Esto está influyendo en la conducta violenta de los panameños, muchos han desplazado lo prioritario de la vida por las redes sociales.