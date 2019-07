Hoy se sabrá cuántos años le echarán a parricida

viernes 19 de julio de 2019 - 12:00 a.m.

Un jurado de conciencia declaró culpable a Jhosel por muerte de su progenitor

Jhosel Alexander Morales Carrasco, de 20 años, fue declarado culpable por el crimen de su padre Ormil Walter Morales Sánchez de 42 años.

El crimen se produjo el 10 de junio de 2018 en la comunidad de El Calvario, en el corregimiento del Bongo en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí.

El miércoles en la noche un jurado de conciencia integrado por cuatro mujeres y tres varones, luego de escuchar los testimonios de 25 testigos solicitados por el Ministerio Público y la Defensa y escuchar los argumentos del fiscal de homicidios Hernán De Jesús Mora y de la defensa pública representada por la licenciada Micaela Morales, encontraron los elementos suficientes para decidir que Jhosel era el responsable de asesinar a su progenitor.

Tras dos días del juicio oral los jueces Albinis Almengor, Oderay Berazategui y Luis Torres, quienes conformaban el Tribunal de Juicio, notificaron a las partes (defensa y fiscalía) que la audiencia de lectura de sentencia se realizará hoy viernes a las 3:00 de la tarde en la sala 14 del Órgano Judicial.

En sus argumentos Mora sostuvo que el único responsable del crimen era Jhosel, que en principio mintió dando otra versión del hecho y nunca se encontró el arma homicida y evidencia en la escena del crimen.

En tanto la defensa representada por Micaela Morales, abogada de oficio, presentó una serie de testimonios, entre ellos el de la madre de Jhosel y su hermana, quienes en el estrado llorando argumentaron que ellos eran víctimas porque el difunto los maltrataba psicológica y físicamente.

Violento

‘Él me violaba, me golpeaba y arrastraba y me dejaba desnuda en la calle, me quemaba la ropa, golpeaba a sus hijos, era un circulo de violencia y cada vez que lo denunciaba las autoridades estas no hacían nada y regresaba e igual nos golpeaba nuevamente. He vivido 24 años de sufrimiento con Ormil', dijo llorando Odalys Carrasco, esposa del difunto y madre de Jhosel.

La defensa trajo inclusive personas que fueron víctimas de Ormil a quienes agredió apunto de bala.

Jhosel confesó en el estrado que nunca tuvo intenciones de matar a su padre y que la muerte de este fue accidental