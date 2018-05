Robaron $190 mil de Price Smart

martes 8 de mayo de 2018 - 12:01 a.m.

Una fuente judicial afirmó que se investiga a un empleado de confianza.

DELINCUENCIA

Los ladrones ingresaron como empleados de Price Smart de vía Brasil, a las 5:30 de la tarde del domingo 6 de mayo.

Entraron a la bóveda y se fueron sin hacer ruido, ni agredir a nadie. Contrario a los datos que se divulgaron a través de redes sociales sobre este hecho delictivo. Autoridades aseguraron que todo ocurrió en completa paz.

De acuerdo con un empleado del comercio, los antisociales se hicieron pasar por trabajadores de dicho establecimiento y nadie se percató de que no lo eran, porque en la empresa hay una gran cantidad de extranjeros laborando.

El empleado, quien prefirió conservar su identidad por no estar autorizado para brindar información de la empresa, aseguró que es falso lo que se afirmó en redes sociales, en cuanto a que tanto clientes como colaboradores fueron presa del pánico, amenazados o agredidos.

‘Los ladrones no hicieron ruido, se mezclaron con el personal, porque estaban uniformados y con los gafetes de la empresa, fueron directamente a la bóveda donde estaba el dinero, lo sustrajeron y colocaron en cajas y lo trasladaron en carretillas sin levantar sospechas', aseguró la fuente.

Extraoficial

Otra fuente cercana al establecimiento, dijo que en la bóveda había más de 190 mil dólares.

Responsablemente, El Siglo trató de hablar con la administ ración del almacén, para corroborar la información, sin embargo, una gerente de nacionalidad colombiana que no quiso dar su nombre, informó que ninguno de los administradores nos daría declaraciones porque no estaban disponibles, además, por protocolo de la empresa no se ofrece este tipo de entrevistas a los medios de comunicación.

Una tercera fuente ligada a la investigación, reveló que se analizan los videos del local, así como la declaratoria de un empleado de confianza.

‘Hay 3 personas plenamente identificadas y se esperan detenciones en las próximas horas, solamente con la ayuda de algún empleado pudieron entrar a la bóveda del local', dijo.