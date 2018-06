Retienen 23.451 dólares a cubano y neozelandés 

La retención de esta suma de dinero tuvo lugar el pasado fin de semana en el área de carriles de la importante terminal aérea, y estuvo a cargo de los inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA).



El primer caso ocurrió el pasado sábado cuando un pasajero procedente de Cuba fue objeto de una revisión secundaria debido al perfil que presentaba, encontrándosele dinero de más en una cantidad de 10.889, la cual le fue retenida por no haber sido declarada.



La segunda situación se produjo el pasado domingo con la llegada del vuelo procedente de Cartagena de Indias, en Colombia.



En esta ocasión un turista de nacionalidad neozelandesa declaró traer consigo la suma de 11.500 dólares, pero con el cajero de turno se comprobó que la cantidad ascendía a 12.562 dólares que le fue retenida por hacer una falsa declaración de viajero.



A ambos visitantes, no identificados, se les entregó 500 dólares para gastos personales, mientras que el resto del dinero permanece en la Caja de la Administración de la Zona Aeroportuaria hasta que culminen las investigaciones correspondientes, señaló la Autoridad Nacional de Aduanas.



La ley de Panamá exige a los viajeros que sumas de dinero que sean superiores a los 10.000 dólares deben ser declaradas ante las autoridades de Aduanas.



La no declaración o declaración falsa que se hace bajo juramento al momento de ingreso o salida del territorio aduanero, es un delito del tipo de defraudación aduanera que conlleva desde retención del dinero hasta multas y prisión, de acuerdo con las leyes penales de Panamá en contra del blanqueo de capitales.