Le repartieron filo en una fiesta en Belén

martes 9 de abril de 2019 - 12:00 a.m.

Leadimiro González C.

Puñal. El chico, de 18 años, se encontraba disfrutando de una fiesta la noche del domingo en el sector de Belén, en el corregimiento de Tocumen. Allí resultó herido en el tórax con arma blanca un joven identificado con las iniciales de W. C. C. quien se trasladó a urgencias del hospital Santo Tomás en busca de atención médica. Una fuente policial informó que el hecho violento se dio a las 7:30 de la noche del domingo. El ciudadano sufrió una herida leve y luego que los médicos le suturaron la herida, le dieron de alta. No hay detenidos por este caso, comentó una fuente policial.